Un dipinto su pietra arricchisce il cimitero di Trani

L'artista tranese Antonio Labianca è l'autore del "Cristo in croce" visibile presso l'entrata del cimitero di Trani. L'opera, raffigurante Gesù Cristo sulla croce, è stata realizzata con tecnica olio su pietra di Trani.Questo dipinto si aggiunge alla collezione di altre opere su pietra che Trani vanta e che è possibile visionare in diverse strutture, sia pubbliche che private. Ne sono esempi il Palazzo di città ed il Tribunale Penale di Trani, che ospitano raffigurazioni della medesima città, sempre su pietra, da essa proveniente.Il pittore Antonio Labianca sta partecipando alla V edizione del concorso di pittura in onore del grande artista Claude Monet che terminerà il 15 Giugno 2020, indetto dalla Associazione Culturale"LiberaMente". Gli artisti selezionati avranno la possibilità di ricevere una proposta di pubblicazione cartacea ed online, dove figurerà la loro biografia, con foto personale e tre immagini delle proprie opere.L'artista Antonio Labianca ringrazia, infine, la pubblica amministrazione per la disponibilità accordatagli.