Un dono per un Natale migliore, oggi l'iniziativa del Rotary Club Trani

La costante attenzione che il Rotary Club Trani pone ai bisogni della comunità, quest'anno si sostanzia, nel periodo natalizio, in un service dal titolo "Un dono per un Natale migliore", che consiste nella distribuzione di un centinaio di pacchi alimentari a persone bisognose, nell'ambito della Parrocchia dello Spirito Santo di Trani, guidata dal Parroco Don Mimmo Gramegna.La consegna dei pacchi avverrà al termine della Messa delle 19,15, sabato 18 Dicembre. Il Rotary Club Trani ringrazia sentitamente il generosissimo apporto dato dalle aziende: Bell Italia, Gielle, Pastificio Riscossa, Quinto Group e Tatò Paride S.p.A. Mastercoop Alleanza 3.0. che hanno reso possibile la realizzazione di questo servizio alle famiglie che si trovano nella necessità. Purtroppo, il bisogno non va mai in vacanza e costringe a scelte difficili, ma inevitabili. Pertanto, quest'anno, il Rotary Club Trani ha scelto la Parrocchia Santo Spirito per porsi al servizio degli altri, assieme ai volenterosi sopraelencati. Di certo, questo non porrà fine al bisogno, ma, se non altro, porterà un po' di sollievo ai meno fortunati, soprattutto nel particolare periodo che stiamo vivendo.