Un grande albero illumina piazza dell'Odegitria a Bari grazie a Maldarizzi Automotive S.p.A.

Un vero e proprio rituale che è entrato a far parte della tradizione della nostra comunità. Il maestoso albero luminoso accende anche quest'anno il Natale a Bari in Piazza dell'Odegitria, davanti alla splendida Cattedrale di San Sabino. Un omaggio che lafa a tutta la Comunità,Il cono luminoso è un simbolo di speranza, con 8 metri di luci suggestive che riscaldano ed emozionano, riaccendendo la magia del Natale anche nella città vecchia.I ringraziamenti dicome si legge da una nota da lui pubblicata: "In piazza Odegitria, nel Quartiere San Nicola, ai piedi della Cattedrale di San Sabino, torna l'albero natalizio offerto alla città di Bari, da Maldarizzi Automotive. Un gesto bellissimo di generosità, che si ripete da diversi anni. Un gesto che riempie il cuore dei cittadini e di noi amministratori, fieri ed orgogliosi di avere nella nostra comunità gente come loro. Il Municipio 1 ringrazia Maldarizzi Automotive."Arriva anche la testimonianza di: "Un ringraziamento particolare a tutti gli imprenditori della città, in particolare al Cav.Lav. Francesco Maldarizzi, sempre attento e presente sul territorio, vicino alla comunità barese, pronto in questo periodo natalizia ad illuminare e a restituire quel calore ai baresi".