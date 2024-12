Un Natale all'insegna della solidarietà al quarto circolo Beltrani

Il Quarto Circolo Didattico "Beltrani" di Trani si è reso protagonista di un'importante iniziativa solidale che ha coinvolto alunni, famiglie e volontari, confermando ancora una volta l'attenzione della comunità scolastica verso temi delicati e carichi di umanità. In collaborazione con l'associazione di clownterapia "Il Treno del Sorriso", è stata organizzata una raccolta di giocattoli nuovi destinati ai bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari e del reparto di pediatria dell'Ospedale Umberto I di Corato.L'iniziativa ha avuto come obiettivo quello di donare un momento di gioia ai bambini oncologici o ospedalizzati, regalando loro il calore e l'allegria che solo un gesto di solidarietà autentica può trasmettere.I volontari dell'associazione "Il treno del sorriso", oltre al periodo natalizio, donano quotidianamente circa venti giocattoli ai piccoli degenti che si sottopongono alle terapie ospedaliere e cercano di portare un momento di allegria ai bambini ospedalizzati. La loro presenza è una testimonianza concreta di come anche un sorriso possa essere una terapia preziosa. La Dirigenza e il corpo docente del Quarto Circolo Beltrani si sono detti orgogliosi di poter accogliere e supportare iniziative di questo tipo che, non solo aiutano chi è in difficoltà, ma rappresentano anche un'importante occasione educativa per gli alunni. Attraverso gesti concreti come la donazione di un giocattolo, i bambini imparano il valore della solidarietà, della generosità e del rispetto per chi vive situazioni di sofferenza. Ancora una volta, le famiglie degli alunni hanno risposto con grande partecipazione, facendo sentire tutto il loro affetto e la loro attenzione verso i più piccoli e le loro difficoltà. I numerosi giocattoli donati rappresentano più di un semplice regalo: sono un simbolo di speranza, vicinanza e condivisione che contribuisce a rendere meno pesanti i momenti difficili vissuti in ospedale.Iniziative come questa confermano quanto sia importante unire le forze per costruire una rete di supporto e affetto intorno a chi ne ha più bisogno.Inoltre, come ormai avviene da alcuni anni, nell'ambito della proposta formativa per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e per sensibilizzare alla solidarietà, nella scuola è in corso l'iniziativa della "raccolta viveri" per i centri Caritas delle parrocchie afferenti alle sedi dell'istituto, nello specifico le parrocchie Spirito Santo e San Giuseppe. Il Quarto Circolo Didattico Beltrani, insieme alle famiglie dei suoi piccoli alunni, ha dimostrato che il cuore della comunità è sempre pronto a battere forte per chi ha bisogno di un po' di luce e di speranza.Il prossimo appuntamento con la solidarietà è previsto per martedì 17 dicembre con l'annuale "mercatino solidale" in cui verranno donate, con offerta libera, tante idee regalo e oggetti handmade realizzati dai laboriosi alunni delle scuole dell'infanzia "Fabiano", "Montessori" e "Pertini" e della scuola primaria "Beltrani". Il ricavato sarà, come già accaduto negli scorsi anni, interamente devoluto in opere di beneficenza.Un ringraziamento speciale è sempre rivolto agli alunni e alle loro famiglie che dimostrano in ogni occasione che la generosità e la solidarietà sono valori vivi e ben radicati nella comunità del Quarto Circolo Beltrani