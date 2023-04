Gli studenti della Beltrani liberano due tartarughe in mare

"È stata una grande emozione sentire i bambini inneggiare alla liberazione di due tartarughe marine". Così il Dirigente Scolastico del IV Circolo Didattico Beltrani di Trani, prof. Roberto Diana, descrive il momento clou della giornata organizzata lo scorso 18 aprile nella propria Scuola, con la collaborazione delle sezioni locali della Lega Navale Italiana, del WWF e della Capitaneria di Porto, nell'ambito del progetto "Settimana Blu – la Giornata del Mare". Un evento promosso in un quadro più ampio di educazione civica e ambientale, con abbinato un concorso regionale rivolto alle scuole di ogni ordine e grado della Regione per sensibilizzare i giovanissimi alunni alla cultura del mare.Dopo il saluto del Presidente della sede di Trani della Lega Navale Italiana, del personale della Capitaneria di Porto di Barletta e del Dirigente Scolastico, il Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo di Trani della Capitaneria di Porto, M.llo Luca Capasso, ha illustrato agli alunni il significato della Giornata Nazionale del Mare e dell'annesso Concorso regionale, al quale la Scuola Beltrani ha partecipato. Successivamente gli operatori del WWF hanno presentato le attività, i compiti e le problematiche inerenti alla pesca accidentale di tartarughe marine. È seguito un momento emozionante e coinvolgente durante il quale i bambini hanno potuto vedere di persona due tartarughe marine, della specie Caretta Caretta, che gli operatori del WWF avevano portato nel giardino della Scuola prima della liberazione in mare, avvenuta poco più tardi e che gli stessi alunni hanno seguito in diretta, utilizzando le digital board presenti in tutte le aule della scuola primaria.Il Dirigente Diana ha evidenziato "è stata una giornata ricca di significato, un momento in cui si è fatta formazione sensibilizzando i giovanissimi al rispetto dell'ambiente e degli animali. I bambini hanno avuto l'opportunità di osservare personalmente, seppur per pochi minuti, le due tartarughe, di oltre 20 kg ciascuna, che sono state portate in due distinte vasche a scuola da noi. Al momento finale della liberazione, avvenuto al largo della costa pochi minuti dopo, gli alunni della scuola primaria e dell'infanzia hanno assistito in diretta tramite un collegamento video, con un grido di gioia finale".Il Dirigente ha espresso grande soddisfazione perché, nell'ambito delle attività collegate al progetto "Settimana Blu – la Giornata del Mare", la Scuola è risultata seconda classificata al concorso regionale con la presentazione del video "Noi siamo il mare", realizzato dalle insegnanti e dagli alunni di una delle classi quarte del Circolo.