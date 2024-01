Proseguono spediti i lavori nella scuola Beltrani finanziati con i fondi Pnrr

Proseguono spediti i lavori all'interno dell'area della scuola Beltrani di via La Pira dove, grazie a risorse PNRR, sarà realizzato un nuovo spazio da adibire al servizio di mensa scolastica. Sono iniziate le attività di scavo nel luogo che ospiterà la nuova struttura. L'intervento, finanziato per 229 mila euro, prevede la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica con lo specifico fine di dotare il plesso dei locali utili ad ospitare la mensa, comprensiva di tutti i locali accessori necessari. Allo stato attuale la Beltrani non dispone di uno spazio dedicato a mensa ed il consumo dei pasti avviene direttamente nelle aule didattiche in un unico turno.I lavori consentiranno alla scuola di dotarsi di un luogo idoneo ad ospitare le attività di ristorazione scolastica con una sala accessibile in maniera indipendente rispetto al resto della struttura, dotandola di cucina (per solo scodellamento e rinvenimento), servizi igienici, spogliatoio per il personale, area di accesso delle vivande. La nuova realizzazione si colloca in diretta continuità formale con l'intera struttura mantenendo comunque una indipendenza strutturale.La superficie complessiva lorda del nuovo corpo di fabbrica è di 150 metri quadrati con due accessi: uno interno ed uno esterno alla scuola