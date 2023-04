Anche alla Beltrani l'evento “Portiamo il Festival del Cinema e del Mare nelle scuole"

Continua l'attività di sensibilizzazione degli alunni del IV Circolo Didattico Beltrani alle tematiche dell'educazione civica, con interventi nell'ambito della legalità, dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale.Dopo il progetto "Settimana blu e Giornata del Mare", svolto in collaborazione con Lega Ambiente di Trani, Capitaneria di Porto e WWF, che ha avuto come momento clou la liberazione di due tartarughe marine al largo della costa di Trani e per il quale la Scuola ha vinto il secondo premio all'omonimo concorso regionale con il video "Noi siamo il mare", il IV Circolo Didattico Beltrani è tornato a parlare di ambiente con l'evento "Portiamo il Festival del Cinema e del Mare nelle scuole, promosso dall'Associazione culturale Insight PR e svolto il giorno 28 aprile. Il progetto, patrocinato dalla Regione Puglia in collaborazione con il Comune di Trani, AMIU, National Geographic, Legambiente, Meteo Clima e MeteoHeroes, ha visto la partecipazione del noto Andrea Giuliacci, che ha incantato gli alunni con una lezione di meteorologia, e di Luigi Latini, ideatore dei famosi cartoni animati MeteoHeroes, i cui personaggi hanno di parlare di mare e di plastiche inquinanti, in modo ludico.I bambini sono stati entusiasti dell'incontro con i nostri graditi ospiti nelle vesti di maestri, ai quali hanno posto numerose domande sul clima e sui MeteoHeroes.Andrea Giuliacci e Luigi Latini sono stati molto disponibili nel mettersi in gioco e al termine dell'incontro hanno proposto un'attività molto stimolante, in cui ai bambini è stato chiesto di immaginarsi aiutanti dei MetheoHeroes. Il risultato ha superato ogni immaginazione. Gli alunni partecipanti al progetto hanno ricevuto una bottiglia di vetro riciclata, da parte di AMIU, come invito concreto a prendersi cura del pianeta. L'iniziativa è stata svolta in collaborazione con CoReVe che gli alunni della scuola Beltrani hanno conosciuto partecipando al progetto "CoReVe, kit didattici".Nelle prossime settimane i bambini saranno impegnati a ideare e realizzare, utilizzando la fantasia e la creatività, gli elaborati per la partecipazione al concorso collegato ai MeteoHeroes.La premiazione dei vincitori avverrà il giorno 26 Luglio 2023 presso la Biblioteca "G. Bovio" di Trani, giorno di apertura del festival "Trani Festival del Cinema e del Mare". Molto soddisfatto il Dirigente Scolastico, prof. Roberto Diana, per il significato dell'iniziativa, nata dalla collaborazione tra la dott.ssa Luisa Colonna, presidente dell'associazione culturale Insight PR, e l'ins. Cinzia Capodivento, referente per la Scuola del progetto. Presente a scuola anche il vicesindaco, dott. Fabrizio Ferrante, l'amministratore unico di Amiu, Ing. Ambrogio Giordano, e Legambiente rappresentata dall'ing. Cristina Monterisi.