Quasi 800 euro per Ail e Caritas con il mercatino dei bambini della scuola Beltrani

La cifra esatta raccolta dagli alunni della scuola primaria "G. Beltrani" è di ben 771,45 euro : un resoconto prezioso del mercatino solidale organizzato in collaborazione con i bambini cinquenni e quelli che frequentano la primaria, grazie al progetto continuità messo a punto dal Dirigente del V° Circolo, professor Roberto Diana.I proventi della vendita dei loro manufatti sono stati donati in beneficienza, di cui 471,45 euro sono stati devoluti alla Caritas della Parrocchia Spirito Santo, parrocchia di quartiere e ben 300 euro all'Ail, associazione italiana contro le leucemia.Una scuola che si fa comunità, dove i bambini hanno avuto l'opportunità di sperimentare in prima persona la cittadinanza attiva e sentirsi responsabili del proprio contesto territoriale.Educare i bambini ad essere cittadini migliori, grazie a una scuola solidale e accogliente: questo è il vero spirito del Natale. Tra i visitatori al mercatino solidale anche il Sindaco l'avv. Amedeo Bottaro.