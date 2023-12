Scuola Beltrani, partono i lavori per la realizzazione della nuova mensa

"Un progetto lungimirante che vuole rilanciare il tempo pieno scolastico": queste le parole di Roberto Diana relativamente alla mensa scolastica voluta dall'Amministrazione comunale per il IV Circolo Didattico Beltrani, del quale è Dirigente scolastico."Un progetto molto ampio, voluto dall'Amministrazione comunale di Trani che, su iniziativa del Sindaco Avv. Amedeo Bottaro e dell'allora Assessore alla pubblica istruzione prof.ssa Francesca Zitoli, ha candidato, nell'ambito dell'edilizia scolastica tranese, tre importanti proposte a un importante finanziamento PNRR, consistenti nella costruzione di un asilo nido comunale e di due mense scolastiche destinate alle scuole Beltrani e Bovio". Dopo quasi due anni quel progetto vede finalmente la luce, e nei prossimi giorni saranno installati i cantieri che consegneranno alle due scuole, entro un anno, i nuovi edifici destinati alla refezione. Continua il Dirigente Diana "tali progetti, nel rinforzare il tempo pieno, sono coerenti con le finalità di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e vogliono supportare le famiglie in una più agevole conciliazione del tempo lavoro.La Scuola Beltrani ha tradizionalmente un'offerta formativa basata anche sul tempo pieno, ma non possiede la mensa e utilizza, per erogarne il servizio, tre aule grandi adeguatamente allestite. La sala mensa è quindi fondamentale e consente alla scuola di continuare a crescere. I nuovi locali si estenderanno per circa 150 metri quadrati in una parte dell'area esterna della scuola, in diretta continuità con il resto del plesso".Nei giorni scorsi, il Dirigente scolastico ha organizzato, presso la sede della scuola, un tavolo tecnico per definire le misure di sicurezza da adottare per il prosieguo delle normali attività didattiche; presenti alla riunione il Sindaco Avv. Amedeo Bottaro, il progettista Arch. Fiore Resta, il Dirigente Area Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Trani ing. Luigi Puzziferri, l'RSPP della Scuola Beltrani ing. Fabio Larato, l'RLS sig. Camillo Maresca, oltre ad alcuni rappresentanti dell'impresa di costruzione. Il Dirigente scolastico ha posto alcune questioni sulla sicurezza: in accordo con direttore dei lavori, amministrazione e impresa di costruzione, i lavori di scavo saranno confinati nel periodo di sospensione delle attività scolastiche per le vacanze natalizie. Gli alunni continueranno regolarmente le lezioni scolastiche; alcuni di loro dovranno solo modificare il percorso di ingresso/uscita dalla scuola".