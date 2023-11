La Scuola Beltrani premiata dal Cepell

È un momento importante per il IV Circolo Didattico "Beltrani", impegnato da tempo in attività progettuali che sono – a detta del Dirigente scolastico, prof. Roberto Diana - vere e proprie scommesse, in considerazione soprattutto della giovane età dei suoi alunni. E così, dopo il successo dei recentissimi viaggi di istruzione presso la mostra "Caravaggio e il suo tempo", allestita presso il castello normanno di Mesagne, la scuola Beltrani ha ricevuto un'altra grande soddisfazione.L'alunno Rossi KIDIMA (Rossi è il nome proprio del bambino, ndr), di classe quinta, si è infatti classificato QUINTO al concorso nazionale "Cercatori di poesia nascosta. Esplorare il testo con il metodo CAVIARDAGE", promosso da CEPELL, "Centro per il Libro e la Lettura" - in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero degli Affari Esteri.Rossi, insieme ai suoi compagni - guidato dalle insegnanti Capodivento, Di Donato e Tortosa, durante l'anno scolastico 2022-2023 ha partecipato alla terza edizione del concorso nazionale sul metodo di scrittura "Caviardage", che prevedeva la ricerca di un testo poetico all'interno dell'opera "Il Visconte dimezzato" di Italo Calvino, del quale il 15 ottobre scorso è stato celebrato il centenario della nascita.Rossi ha cercato e trovato il testo poetico, all'interno della pagina 90 de: "Il Visconte dimezzato", tratto dalla trilogia: "I nostri antenati", edito da Mondadori nel 2016, nella collana Oscar Moderni.Di seguito il componimento del poeta in erba:"[…] la sua espressioneserena ritornò…La vita è meravigliosae racconta storie fantastiche […]".La poesia di Rossi, insieme alle altre poesie vincitrici e menzionate, farà parte di una speciale raccolta che sarà pubblicata a breve e donata alle scuole vincitrici. Rossi riceverà un attestato di merito e un premio 300,00 euro per l'acquisto di libri da donare alla biblioteca scolastica.La premiazione avrà luogo a Roma nella sala "Polaris" del Convention Center "La Nuvola" il 7 dicembre prossimo, in occasione della Fiera della Piccola e Media Editoria "Più Libri più Liberi".Il Dirigente Scolastico si è complimentato con Rossi e con le insegnanti per il risultato raggiunto, coerente con la Mission della Scuola Beltrani che intende offrire ai suoi studenti l'opportunità di esprimere il proprio talento anche partecipando a importanti competizioni nazionali.