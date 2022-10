Una delegazione della Confesercenti Bat guidata da Daniele Santoro incontra Papa Francesco

Giornata da ricordare per la Confesercenti Provinciale Bat. Mercoledì mattina 26 ottobre 2022, una delegazione provinciale ha partecipato all'udienza generale del Santo Padre in Vaticano a Roma. A guidarla c'era il dirigente dell'associazione di categoria, Daniele Santoro."È stato emozionante incontrare Papa Francesco e consegnare nelle sue mani il libro della Città di Trani, ha dichiarato Santoro. Una emozione palpabile ancora di più visto il difficile momento che stiamo vivendo a causa della crisi economica che ha investito il paese, le famiglie e le imprese. La categoria dei commercianti che rappresento sta vivendo un periodo di incertezza. Caro bollette, arretrati da pagare, vendite on line, grande distribuzione sono i problemi che si presentano quotidianamente e che alimentano le incertezze.L'incontro con Papa Francesco e il suo messaggio devono essere letti come uno stimolo spirituale per affrontare le situazioni presenti e le sfide future.La pandemia ci ha tenuto troppo tempo lontani, ora è giunto il momento di aggregarci e di fare fronte comune. Solo così possiamo tentare di evitare ulteriori chiusure di attività e guardare con più fiducia al futuro più prossimo".