Una Notte al Museo, visita in notturna nel Polo Museale

Un'autentica notte interamente trascorsa all'interno di un vero e proprio Museo durante la quale tutti i bambini avranno la possibilità di visitare in notturna la sezione Archeologica, il Museo Diocesano e il Museo della macchina per scrivere in un modo unicamente suggestivo: al buio, muniti solo di torce, nel silenzio della notte.

Il percorso notturno consentirà di conoscere meglio le tracce, i reperti e le collezioni archeologiche del museo per poi proseguire con un momento ludico nella "Corte" di Palazzo Lodispoto.

Il programma delle attività, che si svilupperanno dalle ore 21 alle ore 8 del giorno successivo, è fittissimo: si parte con la visione nella Sala Conferenze del Polo Museale del film ispiratore dell'iniziativa: "Una notte al museo" (2006), pellicola con Ben Stiller, Robbie Williams e Pierfrancesco Favino, in cui si racconta la storia fantastica del guardiano notturno del Museo di storia naturale di New York, impegnato a fronteggiare statue e oggetti vari che a notte fonda, prendono vita. Si continua con i giochi di scrittura sulle macchine per scrivere ed i momenti di lettura per ragazzi. Al termine delle attività, tutti a dormire nel sacco a pelo in "Corte" per poi risvegliarsi al mattino alle 8 in un ambiente del tutto inusuale qual è "il Museo" e concludere con una buona colazione nella Caffetteria del Museo un'esperienza unica, indimenticabile e da raccontare.

Partecipazione fortemente consigliata per bambini a partire dagli 8 anni, con un contributo di € 15 (comprensivo del costo della colazione). Le attività saranno guidate dal Direttore del Polo Museale di Trani e dagli operatori museali, a disposizione per qualsiasi evenienza ed assistenza.

Per informazioni, prenotazioni: Tel. 0883.58.24.70 – mail info@fondazioneseca.it

