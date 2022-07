Una scuola per tutti e per ciascuno, studenti della Petronelli ospiti alla Locanda del Giullare

Nell'ambito del progetto PON "Una scuola per tutti e per ciascuno" organizzato dal 2° Circolo Didattico "Mons. Petronelli" di Trani, dopo il termine delle attività curricolari, per due settimane, 50 bambini sono stati ospiti della "Locanda del Giullare", progetto promosso dalla cooperativa sociale Promozione Sociale e Solidarietà di Trani, dove arte e cibo si fondono non solo grazie agli eventi e agli spettacoli, ma soprattutto grazie alla condivisione di "esperienze speciali", anzi uniche con i ragazzi coprotagonisti con gli ospiti.L'accoglienza e l'inclusività de "La Locanda del Giullare" è parte integrante dell'intera attività del "ristorarte", che nasce dall'idea di unire buona cucina, arte e inclusione sociale e di porre al centro l'importanza dell'inclusione e del benessere per le persone tutte, al fine di consentire "a tutti" di vivere le stesse opportunità di partecipazione e socializzazione. La bellissima esperienza ha permesso ai piccoli ospiti della locanda di trascorrere significativi momenti di serena convivialità e accoglienza e, al tempo stesso , di vivere un'esperienza formativa volta al pieno rispetto e alla consapevole valorizzazione delle diversità.Tutti i giorni i bambini, accompagnati dai loro docenti, hanno consumato il loro lunch break serviti da "amici speciali" che li hanno amorevolmente accolti, in un ambiente davvero speciale, tra tavolate di sorrisi e allegria. L'esperienza è stata accolta con grande emozione e entusiasmo da parte di tutti i bambini che hanno condiviso, tra i tavoli di questo posto speciale, momenti di amicizia e solidarietà e hanno vissuto un'esperienza complessiva di cibo, cultura, arte, inclusione, integrazione. Grande l'apprezzamento verso l'iniziativa manifestato anche dalle famiglie che hanno auspicato la prosecuzione delle attività progettuali. L'augurio è che per il prossimo anno scolastico questa esperienza così significativa possa essere vissuta anche da altri bambini.... Ed il sogno diventerà realtà.