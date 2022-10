Una stanza tutta per sè, al Comando dei Carabinieri di Trani nasce un'aula per le donne vittime di violenza

E' stata inaugurata questa mattina, presso la Caserma del Comando provinciale dei Carabinieri della Compagnia di Trani, "Una stanza tutta per se", un'aula audizioni per le donne vittime di violenza. Il progetto ha lo scopo di sostenere la donna nel delicato e incisivo momento della denuncia di violenze e abusi alle Forze dell'Ordine e nel percorso verso il rispetto e la dignità della sua persona.L'aula per l'audizione della donna che denuncia atti persecutori, maltrattamenti, stalking e ogni altro atto violento è un ambiente protetto e dedicato che tende a un approccio meno traumatico con gli investigatori e a trasmettere una sensazione di accoglienza della persona e attenzione per le sofferenze subite.Il progetto comprende, inoltre, un impegno articolato sulle problematiche dell'incentivo alla denuncia e si occupa di predisporre mezzi utili ad avvicinare il maggior numero possibile di vittime al fine di far conoscere l'esistenza e la localizzazione sul territorio delle "stanze tutte per sé" presenti in tutta l'Italia.L'accordo siglato nel 2015 con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha portato a oggi alla realizzazione da parte dei club Soroptimist di 193 stanze presso le Caserme (tra cui Trani) e le Questure e il numero è in costante crescita. La denominazione dell'aula fa riferimento al titolo di un saggio di Virginia Woolf.