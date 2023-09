Una storia lunga 5 anni per la scuola “InarTeatro” di Trani

Al via il quinto anno accademico di, la scuola di recitazione diretta dall'attore tranese,. Le attività riprenderannocon una prima settimana di lezioni di prova gratuita - disponibile su prenotazione - nella sede in via Giuseppe Pugliese 27 a Trani. Tutti i corsi partiranno ufficialmente la settimana successiva.La scuola, nata come associazione culturale con lo scopo di trasferire i precetti di recitazione dei grandi maestri, vuole creare un ponte formativo per i giovani che intendono coltivare il sogno di diventare attori.Le attività prevedono corsi di recitazione, non solo teatrale ma anche cinematografica, lo studio di un testo e la sua messa in scena, percorsi ludici-esperienziali che aiutano a comprendere come muoversi, come comunicare, e a capire come opera il mondo teatrale. Anche quest'anno grande attenzione è dedicata al mondo del cinema al fine di fornire agli allievi sia gli strumenti utili per affrontare il palcoscenico e la macchina da presa, sia concrete possibilità di partecipare a provini per differenti casting.I corsi di recitazione di InarTeatro sono suddivisi per fasce d'età, adolescenti e adulti, ogni lezione ha durata di due ore e mezza, per un totale di quattro incontri mensili. Sono previsti corsi avanzati rivolti sia a coloro che frequentano la scuola da diverso tempo e sia a chi ha esperienza pregressa. Inoltre, a cadenza mensile, si terranno Masterclass con insegnanti esterni.Ad affiancare Pierluigi Corallo ci saranno Valeria Desantis e tanti altri insegnanti come Massimo Di Michele, Nicola Nocella e Ivano Picciallo. A questa squadra di professionisti, si aggiunge una grande novità nel corpo docenti di InarTeatro: la presenza di Christian Di Filippo, attore tranese che ha studiato presso la scuola del Teatro Stabile di Torino.Durante ogni singola lezione verranno affrontate varie discipline, fra cui dizione, voce, movimento, improvvisazione, recitazione cinematografica e teatrale, con l'obiettivo di sviluppare le proprie capacità attoriali e di migliorare la consapevolezza di sé stessi rispetto agli altri."Crediamo molto che il valore della nostra proposta possa incidere sul tessuto culturale della città - commenta Corallo - e per quest'anno tanti sono gli obiettivi. Ci auguriamo di allargare la platea degli interessati e degli iscritti, insistendo sull'approfondimento di temi già intrapresi in passato nei corsi avanzati".La prima lezione a prova gratuita può essere prenotata registrandosi cliccando qui.