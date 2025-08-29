"Una via per Roberto Visibelli": la proposta di Fratelli d’Italia a Trani

Ecco il testo del comunicato di Fratelli d'Italia - Trani In occasione della ricorrenza della scomparsa di Roberto Visibelli, avvenuta il giorno 06 settembre 2012, su proposta di Luciano Zitoli, componente del direttivo cittadino, Fratelli d'Italia Trani, nei prossimi giorni, invierà alla Commissione Toponomastica una proposta di intitolazione di una via cittadina al compianto Senatore. Essendo trascorsi 13 anni dalla sua scomparsa, e dopo 50 anni di costante impegno politico, è giunto il momento di portare avanti questa iniziativa che, riteniamo, vada oltre le semplici appartenenze politiche per il ruolo istituzionale che lo stesso Roberto Visibelli ha più volte ricoperto, dando una certa visibilità politica a Trani. Il suo lungo impegno nella vita politico amministrativa della città di Trani, oltre che la rappresentanza in consessi sovracomunali; le 2 legislature da Senatore della Repubblica; l'impegno a livello internazionale, quando nel 1995 rappresentò l'Italia presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo; la sua appartenenza sempre alla stessa area politica, segno tangibile di coerenza; il suo legame con il dialetto tranese, caratteristica comune di interventi e manifesti; tutti elementi distintivi e indiscutibili di un politico di spicco della città in una fase storica importante, che vanno ben oltre le differenti posizioni politiche e che ne legittimano tale iniziativa. Per tale motivo Fratelli d'Italia auspica che la Commissione Toponomastica possa accogliere positivamente la proposta avanzata.

In occasione del tredicesimo anniversario della scomparsa del Senatoreuna delle figure politiche più rappresentative e longeve della storia recente di Trani,si fa promotrice di un'iniziativa volta a onorarne la memoria in modo tangibile e duraturo: l'intitolazione di una via cittadina. Questa proposta, nata da un'idea di, dettata da una lunga, solida amicizia personale e di famiglia con Visibelli, cementata comune militanza politica, e sostenuta da tutto il direttivo cittadino, travalica la semplice appartenenza politica per diventare il giusto riconoscimento a un uomo delle istituzioni che ha dedicato cinquant'anni della sua vita al servizio della comunità.L'instancabile impegno diper Trani, i prestigiosi incarichi ricoperti a livello nazionale come Senatore della Repubblica per due legislature e a livello internazionale come rappresentante dell'Italia al Consiglio d'Europa, hanno dato lustro e visibilità alla nostra città. La sua coerenza ideale, unita a un profondo e viscerale legame con il territorio – testimoniato anche dal caratteristico uso del dialetto tranese nei suoi interventi – ne fanno un protagonista indiscusso di una significativa fase storica. Riteniamo che intitolare una via anon sia solo un omaggio alla sua persona, ma un atto dovuto per consegnare alla memoria collettiva il ricordo di un politico che, al di là delle diverse sensibilità, ha lasciato un'impronta indelebile nella vita pubblica cittadina. Non sono pochi a credere, in maniera trasversale, che sia giunto il momento che Trani restituisca l'onore che merita a uno dei suoi figli. Incidere il nome diin una via della nostra città non è una concessione di parte, ma un atto dovuto di riconoscenza. Un segno indelebile per ricordare a tutti, e soprattutto alle future generazioni, cosa significhino coerenza, passione e amore per la propria terra.

Breve profilo biografico di Roberto Visibelli. Nacque a Trani il 29 gennaio 1946, scomparve a seguito di una crisi polmonare nel settembre del 2012. Fu un politico di lungo corso con una carriera di 50 anni. Padre di tre figlie e laureato in Giurisprudenza, iniziò la sua attività politica nel 1958 nella "Giovane Italia", l'associazione giovanile del MSI. La sua carriera fu caratterizzata da numerosi incarichi a livello locale, nazionale ed internazionale. Fu più volte consigliere comunale a Trani a partire dagli anni '70, membro del consiglio di facoltà di Giurisprudenza, e nel 1979 fu eletto nel comitato centrale del MSI-DN. A livello locale, fece parte del CdA dell'Amet e della commissione edilizia comunale. Eletto al Senato per due legislature (1987 e 1992), fu membro della commissione lavori pubblici e della commissione di vigilanza Rai. Tra il 1992 e il 1995 ricoprì prestigiosi incarichi internazionali come membro del Consiglio d'Europa a Strasburgo e dell'Unione Europea Occidentale a Parigi, partecipando a missioni di osservazione elettorale in Lettonia, Transnistria, Moldavia e Turchia. Tornato alla politica attiva locale, fondò il movimento civico "Forza Trani" nel 1999, tornando in Consiglio Comunale nel 2003 e ricoprendo la carica di assessore nel 2007. Visibelli fu anche collaboratore del nostro portale, avendo firmato la popolare rubrica del Dr.Hauze.