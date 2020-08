Università, la soddisfazione di Piazzolla: «Studenti della Bat ora fuorisede, è un risultato storico»

"Esprimo gioia e soddisfazione per un traguardo importantissimo raggiunto nei giorni scorsi dalla comunità studentesca di Barletta, ora ufficialmente fuorisede". Lo dichiara l'avv. Rossella Piazzolla, candidata alle Regionali 2020 con Raffaele Fitto presidente, a seguito della nota dell'A.Di.Su Puglia che ha ufficializzato lo status di "fuorisede" per gli studenti universitari della città della Disfida, e di tutti i Comuni della Bat, per le sedi di Bari e Foggia. Agli studenti della sesta provincia che studiano nei due capoluoghi, dunque, saranno garantite maggiori borse di studio. L'ufficialità da parte dell'ente regionale per il diritto allo studio arriva dopo la delibera approvata in Giunta regionale, e stabilisce che "ai fini della concessione per l'anno accademico 2020/2021 dei benefici e servizi riservati agli studenti e gestiti dall'Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario (ADISU), sono considerati fuori sede gli studenti che risiedono in un comune di provincia diversa da quella della sede del corso frequentato.""Gli studenti della provincia Bat chiedevano da tempo un cambiamento nel loro status da "pendolare" a "fuorisede" - commenta l'avv. Piazzolla - e dopo una lunga attesa finalmente avranno diritto, dal prossimo anno accademico, a maggiori benefici in termini di borse di studio (migliaia di euro in più) e alloggi nelle residenze universitarie. Voglio complimentarmi con i gruppi studenteschi che per diversi mesi hanno lottato duramente, facendo sentire instancabilmente la propria voce alle istituzioni e raggiungere così un traguardo storico: un esempio che testimonia la tenacia dei giovani che non si arrendono davanti alle difficoltà. Così come voglio sottolineare la forza di tutti quegli studenti che, anche in pieno lockdown, hanno raggiunto il proprio sogno laureandosi a distanza. Non è stato facile per i nostri ragazzi negli ultimi anni, in merito agli spostamenti: ripenso per esempio agli studenti di Andria, che dopo l'incidente ferroviario hanno visto raddoppiato il tempo di percorrenza per raggiungere la sede universitaria di Bari. Il diritto allo studio deve essere tra le priorità nel nostro Paese, perciò è fondamentale garantire agli studenti di costruire il proprio futuro nel migliore dei modi", conclude Piazzolla.