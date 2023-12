Vacanze natalizie amare per la Soccer

Periodo natalizio poco festoso per la Soccer che, contro un insidioso Virtus Palese, cade per la terza volta consecutiva.Tranesidageneratasi nel primo tempo. Dall'altra parte unrendendo vani gli sforzi dei padroni di casa.Unquello", condito da qualche imprecisione di troppo, conLa prima possibile svolta del match arriva al, conche, per fermare l'azione ospite,, causando calcio di rigore.Sarà, grande protagonista per tutto il match,il penalty, salvando i tranesi e inchiodando la prima frazione sullo 0 a 0.precedentementeverrà punito con unlasciando ladi gioco che si avvia con una partenza "decisa" dei padroni di casa.La, nonostante l'uomo in meno, vabencon il solito Pugliese, prima al 48', quando il guarda linee gli nega i festeggiamenti per, poi al 50', quando il tiro del numero nove vienedei biancorossi Dimita.spezza ritmo e speranze al minuto 56': l'11 palesino è abile ad avventarsi sullae adbiancorosso.Pochi minuti dopo, al, conche, deviando la traiettoria di un calcio di punizione, sigla il 2 a 0 ospite.La Soccer vuole provare a crederci,a riaprire le speranze sfruttando un pasticcio della retroguardia palesina e mettendo in rete l'1 a 2 finale.dal sapore, con iche vedono modificarsi la loro posizione in classifica, a pari punti proprio con i palesini.: Rocchitelli; Palmitessa (Muciaccia D.), Demarco (Destino), Amoruso, Cepele, Rizzi (Dascoli), Mastropasqua, Precchiazzi (C), Dell'Oglio, Dragonetti (Martinelli), Pugliese.: Pappalettera, Di Savino, Zecchillo, Patruno, Muciaccia N.Fabrizio MasciaDimita (Molinari); Terrevoli, De Lellis, Beroshvili, Loseto, Lorusso, Fumai (Mincuzzi), Faliero, Degiglio (Morena), Lanave (Maiorano), Castellano (Degiosa).: Molinari, Rana, Papacicco, Labianca, Scioscia: Cosimo Lopraino: Sig. Quarta Giulio