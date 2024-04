Bari, i primi allenamenti agli ordini di Nicola Di Leo, a pochi giorni dall’esordio contro il Pisa

Da pochi giorni è noto il cambio in panchina nel Bari, dove Giampaolo è succeduto a mister Iachini, dopo i deludenti risultati ottenuti negli ultimi due mesi.Federico Giampaolo, fratello di Marco, ex allenatore di Milan e Samp, sarà accompagnato in questa avventura dal tranese doc Nicola Di Leo, neo-allenatore in seconda dei biancorossi.Il Bari scenderà in campo domenica 21 alle ore 14.00 contro il Pisa: i galletti sono alla ricerca disperata di punti salvezza, per non rischiare di essere risucchiati nella zona retrocessione diretta, distante soli due punti; infatti, i biancorossi sono momentaneamente 16esimi a quota 35 punti (l'Ascoli 18esimo a 33).Nella foto, scattata da Davide del Mastro, Di Leo in campo al San Nicola negli allenamenti settimanali che precedono la partita. Il tranese sarà coadiuvato da Vito Di Bari.