Vaccini nell'Ufficio Igiene: "Decisione adottata anche grazie alle nostre pressioni"

"La vicenda hub vaccinale vs sport ha un vincitore decretato sul campo": il movimento "Articolo 97" commenta con una nota la chiusura dell'hub vaccinale al Palazzetto dello Sport e il trasferimento nella sede dell'Ufficio Igiene e non, come si era ipotizzato in un primo momento, nei locali sottostanti la tribuna dello stadio."Un dietrofront decisionale causato dalle pressioni esterne all'Amministrazione Comunale e all'ASL BAT hanno consentito lo spostamento della sede vaccinale presso l'Ufficio Igiene. Con l'ennesima smentita (fino a pochi giorni fa sono stati in pole position i locali sottostanti la tribuna dello stadio) finalmente l'attività agonistica sportiva locale riavrà il suo spazio.Anche grazie alla nostra azione di denuncia ne hanno finalmente "imbroccata una buona", consentendo pertanto il logico decorso post-pandemia, che per troppo tempo ha causato il blocco ad una delle due strutture sportive esistenti sul territorio. Inoltre, a seguito delle nostre richieste, è stato ripristinato l'impianto di illuminazione dell'altra struttura sportiva, il Tensostatico. Noi di Articolo97 - Liberi e Trasparenti abbiamo così ridato la libertà di espressione ai nostri cari atleti che potranno tornare ad allenarsi nel posto più idoneo: il Palazzetto dello Sport".