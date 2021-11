Vandalismo e violenza urbana, Articolo97 richiede la convocazione di un tavolo per la sicurezza

In riferimento al susseguirsi di svariati episodi di vandalismo e violenza urbana, il movimento civico Articolo97 richiede, con urgenza, un tavolo per la sicurezza cittadina per l'attuazione di un programma risolutivo, concertato con le diverse parti in causa, e sollecita i seguenti provvedimenti nell'ambito del rafforzamento dell'ordine pubblico, compatibilmente con le risorse presenti: incentivi economici alle attività commerciali aderenti per l'installazione e manutenzione di apparecchi di videosorveglianza. Installazione di nuovi sensori e telecamere a circuito chiuso nei punti nevralgici della città.Rafforzamento del presidio territoriale delle forze dell'ordine e ripristino dei controlli di quartiere. Questo prospetto vuole essere solo da spartiacque per una valutazione di più ampio respiro, ma la priorità assoluta è arginare i fenomeni che stanno rendendo sempre meno sicura la vita in città, sia per i residenti sia per i tanti turisti che accogliamo.