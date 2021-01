Vandalismo notturno in piazza Libertà: per il gusto di distruggere

Sembrerebbe una sfida tra balordi e forze dell'ordine in un film : ma solo è squallida, scellerata abitudine di sfogare chissà quale rabbia nei confronti della cura e delle risorse per rendere più bella Trani.Nella notte appena trascorsa ancora le fioriere oggetto del vandalismo:quello che fa male è vedere la spietatezza nel distruggere piante, spezzare fusti, sradicare.Le piante saranno sostituite, è vero: ma l'amarezza aumenta tra i commercianti e la cittadinanza nel vedere perpetrarsi questi scempi balordi, che la fanno in barba a controlli e coprifuoco, evidentemente non sufficienti a arginarli, anche perché per distruggere queste piante occorrono davvero pochi secondi.