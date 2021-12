Venerdì a Teatro: domani ospiti d'onore Raffaele Lavacca e la moglie Luciana

Domani, venerdì 17 dicembre, terzo appuntamento con la rassegna "Venerdì a Teatro": ospiti Raffaele Lavacca e la moglie Luciana.La storia di Raffaele Lavacca, lo sfortunato concittadino che a causa di una forma batterica rara ha subito l'amputazione degli arti inferiori, ormai la conosciamo tutti.In molti si sono e si stanno dando da fare per contribuire in piccola o grande parte all'acquisto di due costose protesi bioniche di ultima generazione.E come tutti sanno, lui e la sua consorte erano amanti del ballo prima di questo sfortunato accadimento.Perciò la Compagnia dei Teatranti (di cui è presidente Grazia Mastrapasqua), organizzatrice della rassegna cofinanziata dall'Assessorato alle Culture del Comune di Trani, con l'aiuto dell'Associazione "Il Volo del Gabbiano" e del suo Presidente, ha invitato i due coniugi a presenziare al terzo spettacolo in cartellone e cioè il musical «A ritmo di un ciak» della Compagnia della Lira di Casamassima, durante il quale verrà effettuata una raccolta fondi spontanea e non obbligatoria.Chissà se una volta tanto, incrociando le dita, un venerdì 17 riesca a trasformarsi da evento evitabile a giornata solare e fortunata.Ricordiamo infine che i biglietti e gli abbonamenti ridotti validi per gli ultimi tre spettacoli sono in prevendita presso l'Edicola Friends in Via Lambertini 67 a Trani, che l'ingresso in sala è riservato ai possessori di green pass e che è obbligatorio l'uso della mascherina.