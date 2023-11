Venerdì a teatro: la Compagnia dei teatranti chiude con "Matrimonio...con sorpresa!"

Ultimo spettacolo della quinta edizione della rassegna nazionale di teatro amatoriale "Venerdì a Teatro", organizzata dalla Compagnia dei Teatranti e cofinanziata dall'assessorato alle Culture della Città di Trani nell'ambito del piano triennale della cultura 2021/2023.Venerdì 1 dicembre (sipario ore 21) nell'auditorium di San Magno la Compagnia dei Teatranti presenta "Matrimonio... con sorpresa!".Protagonisti della storia sono Orlando e Rita, marito e moglie, la mamma di lei Agnese, il figlio Fabio, la fidanzata Deborah, la cameriera Nina ed il medico di famiglia. Orlando e Rita sono preoccupati del fatto che il loro figliolo, pur essendo avvenente ed istruito, non riesce a trovare una fidanzata nel suo paese. Su consiglio di Mario, lo zio paterno, Fabio si reca a Roma presso di lui. Mario lo porta in vari locali, soprattutto notturni, ed in uno di questi Fabio conosce e s'innamora di Deborah, un'avvenente donna che decide di sposare immediatamente. Di ritorno dalla capitale, Fabio non perde tempo: si reca in Municipio portando i documenti necessari per organizzare le agognate nozze. Tornati a casa, i due futuri sposi vengono festosamente accolti dalla famiglia. A rovinare però l'idillio, giunge una telefonata dall'impiegato comunale, segnalando che Deborah in realtà… Nella commedia all'italiana, c'è sempre un finale a sorpresa.Costo del biglietto 10 euro (ridotto 8 euro riservato agli under 18). Prevendita presso l'Edicola Friends, via Lambertini 67.