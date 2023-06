Verde pubblico e sicurezza, il PD chiede una riunione urgente della Consulta Ambientale

"A seguito della prima riunione della Commissione Urbanistica e dei Lavori Pubblici del Partito Democratico di Trani – comunica il Segretario cittadino, l'Avv. Giannetti – e dopo ampia discussione, a seguito della caduta dell'albero sulla via Malcangi, è emersa una forte esigenza di sicurezza, che non riguarda solo la predetta via Malcangi, ma diverse zone della Città di Trani"."Ed è per questo motivo che, a nome del Presidente della Commissione Urbanistica, Ing. Gaetano Amoruso, con il supporto del Presidente della Commissione Ambiente, Sig. Angelo Raucci– continua il Segretario – il Partito Democratico di Trani chiede che il Sindaco Amedeo Bottaro voglia convocare, con urgenza, la riunione della Consulta Ambientale per discutere della situazione di alcune piante diventate pericolose sia per l'incolumità dei cittadini che per la circolazione stradale tenendo conto di quanto già previsto dal contratto di appalto del verde pubblico in merito all'abbattimento e alla piantumazione delle essenze arboree"."Crediamo sia importante – conclude Giannetti – una condivisione su scelte che, inevitabilmente, incideranno sulla qualità della vita dei cittadini".