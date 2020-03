Verde pubblico, proseguono le attività di manutenzione in città

Nel mentre sono in corso le attività di sanificazione di tutti i luoghi pubblici (strade, piazze etc) cittadini ad opera di Amiu, come disposte dalla nota Ordinanza Sindacale e programmata dall'amministratore della società procedono, senza sosta, le ordinarie attività di manutenzione del Verde pubblico cittadino come già programmato, ad opera degli operai della ditta affidataria del servizio di appalto biennale.Ci sembrava il caso, in una situazione di eccezionale emergenza, ringraziare e sottolineare il lavoro svolto dai suddetti lavoratori nell'interesse della collettività Tranese.