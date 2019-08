Vetrina Uilt tra gli ulivi nel parco Santa Geffa

La "Vetrina U.I.L.T. tra gli ulivi" è organizzata dalla U.I.L.T. Puglia, La Compagnia dei Teatranti di Bisceglie e l'Assessorato alle Culture del Comune di Trani. Altri non è altro che un'occasione per conoscere personalmente e artisticamente alcune compagnie teatrali amatoriali pugliesi e non, iscritte alla Unione Italiana Libero Teatro. Unica eccezione, infatti, è la presenza della compagnia molisana "Sceme Sembe Nuje" che però fa capo alla U.I.L.T. Puglia.Confrontarsi, condividere idee nuove e sperimentare i propri studi teatrali: questa la mission del format che vede impegnate, in questa quarta edizione, cinque compagnie che si esibiranno in altrettanti corti teatrali della durata di 15/20 minuti ciascuno. Appuntamento previsto sabato 31 agosto nel parco sociale di Santa Geffa con inizio alle ore 21.Partecipano all'evento le compagnie Sceme Sembe Nuje di Santa Croce ci Magliano (spettacolo: A lettere de mamme), Teatro Arché di Bari (Non sparate sul regista), Direttivo U.I.L.T. Puglia (Ferire a morte), Cicci Ti Santa di Carosino (Voglia di borotalco), Compagni dei Teatranti di Bisceglie (Al Gran Café Chantant).