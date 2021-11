"Vigili fessacchiotti", Claudio Biancolillo: «Lettura superficiale delle dichiarazioni rilasciate dal sindaco»

In merito alle dichiarazioni rilasciate dal sindaco Amedeo Bottaro nella trasmissione televisiva dell'emittente Telesveva, mi sento di escludere categoricamente l'eccezione negativa del termine "fessacchiotti" riferita agli agenti della Polizia Locale.Non c'era intenzionalità da parte del Primo Cittadino di offendere in alcun modo il personale della Polizia Locale di Trani che, da sempre, svolge il servizio a favore della comunità in maniera encomiabile.Dichiarazioni come quelle rilasciate dal collega consigliere Gianni Di Leo, inoltre, non gettano discredito sull'Amministrazione ma solo sui lavoratori, che diventano quindi un bersaglio per altri fini.Quella del collega consigliere è una lettura superficiale di quello che è stato dichiarato dal sindaco atteso che è inevitabile la gratitudine che tutta la cittadinanza, sindaco in primis, rende al personale della Polizia Locale per l'egregio lavoro che hanno svolto e che svolgono quotidianamente.Non possiamo dimenticare, in modo particolare, il lavoro svolto durante il periodo di lock down in cui, soprattutto per le prime chiusure, il personale della Polizia Locale è stato presente in prima linea per il controllo del territorio congiuntamente alla Forze dell'Ordine.Quello che il sindaco voleva evidenziare è un problema sociale ormai diffuso che riguarda tutti gli uomini e tutte le donne che indossano una divisa: una crescente mancanza di rispetto nei confronti delle autorità.Problematica, questa, che interessa più settori della società: se pensiamo al ruolo del docente, per esempio, non ha più la stessa valenza rispetto a qualche anno fa. Prima si rimproveravano i propri figli quando venivano richiamati dai docenti, adesso si tende a rimproverare ed incolpare i docenti anziché i propri figli.Anzi, proprio perché consapevoli del ruolo fondamentale degli operatori della Polizia Locale, si sta discutendo e predisponendo un regolamento che vada a disciplinare i servizi "non essenziali" resi dalla Polizia Locale a pagamento per conto terzi, regolamento già condiviso nelle ultime sedute della Prima Commissione Consiliare Permanente.Rinnoviamo, pertanto, in maniera chiara e plateale il nostro sostegno al corpo di Polizia Locale, ringraziando loro che, anche se a volte si trovano ad operare non nelle migliori condizioni operative, sono sempre stati al servizio della Città e dei Cittadini con grande impegno e spirito di abnegazione, specialmente nei momenti più critici e difficili che abbiamo vissuto ad inizio pandemia, con l'emergenza sanitaria COVID-19.Un invito anche all'opposizione nel ponderare in maniera più accorta le loro dichiarazioni, atteso che un giudizio così fuorviante danneggia in primo luogo il Corpo della Polizia Locale stesso e non l'Amministrazione o il Sindaco.te