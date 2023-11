Visita a Ognissanti e al lapidarium del Polo Museale: sabato si replica

In considerazione della straordinaria partecipazione riscontrata in occasione della visita guidata "๐‘‚๐‘”๐‘›๐‘–๐‘ ๐‘ ๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘– 2023" del 1ยฐ novembre e delle ulteriori richieste che continuano a susseguirsi, la ๐ ๐จ๐ง๐๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐’.๐„.๐‚.๐€. ed il ๐๐จ๐ฅ๐จ ๐Œ๐ฎ๐ฌ๐ž๐š๐ฅ๐ž ๐ƒ๐ข๐จ๐œ๐ž๐ฌ๐š๐ง๐จ ๐๐ข ๐“๐ซ๐š๐ง๐ข, in collaborazione con l'๐€๐ซ๐œ๐ข๐๐ข๐จ๐œ๐ž๐ฌ๐ข ๐๐ข ๐“๐ซ๐š๐ง๐ข-๐๐š๐ซ๐ฅ๐ž๐ญ๐ญ๐š-๐๐ข๐ฌ๐œ๐ž๐ ๐ฅ๐ข๐ž, ripropongono il tour gratuito "Ognissanti 2023" questo ๐ฌ๐š๐›๐š๐ญ๐จ ๐Ÿ’ ๐ง๐จ๐ฏ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž alle ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ–,๐ŸŽ๐ŸŽ.Un viaggio tra architettura, arte e memoria storica alla scoperta della Chiesa di Ognissanti e delle lastre tombali custodite nel Lapidarium del Museo Diocesano.Per info e prenotazioni: tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it