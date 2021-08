Vito Branà: «Si valuti la soppressione dell'isola mobile che invoglia i cittadini a non differenziare»

«Egr. Ing. Gaetano Nacci Amministratore Unico Amiu Trani, questa in foto è l'isola ecologica di via Gisotti trasformata ormai in una discarica a cielo aperto. Di fronte a questa immagine pubblicata sui social che grida vendetta e che ha suscitato parecchia indignazione, Le chiedo quali azioni Amiu ha posto in essere per porre fine a questa indecenza quotidiana e per tutelare la salute dei cittadini.» A parlare è il capogruppo consiliare Vito Branà in una lettera inviata all'Amministratore Unico di Amiu, dottor Gaetano Nacci.«Vi invito a prendere in seria considerazione il controllo dell'intera area, anche con l'ausilio di foto trappole nonché a regolamentare la movimentazione dei mezzi di trasporto Amiu, al fine di ridurre al minimo i disagi per i cittadini residenti. Si valuti anche la soppressione dell'isola ecologica mobile che così come concepita invoglia i cittadini a non differenziare e a non rispettare alcun calendario. La presente viene inviata per conoscenza alla Dottoressa Patrizia Albrizio dell'ufficio Igiene dell'Asl Bat, al comandante della Polizia Municipale Leonardo Cuocci Martorano, Al Sindaco Amedeo Bottaro e al Dirigente all'Ambiente Arch. Gianferrini, ciascuno per le proprie competenze».