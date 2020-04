"Viva in cucina", domani alle 11.30 in diretta la seconda puntata

Domani, a partire dalle ore 11.30, si svolgerà la seconda puntata di Viva in cucina, in diretta sulla pagina Facebook di Traniviva. Ospiti del prossimo appuntamento due imprenditori tranesi, seppur di settori diversi: Michele Matera (titolare di Corteinfiore) e Beppe Nugnes (amministratore delegato del gruppo Nugnes).Sarà una trasmissione diversa della prima puntata: si userà, infatti, il pretesto della cucina per discutere di temi relativi all'economica locale e alle problematiche dei rispettivi settori in questo particolare momento legato all'emergenza Coronavirus.