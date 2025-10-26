San Magno
Religioni

XX Meeting di "Vita Consacrata Puglia" a Trani

Oggi presso la Parrocchia San Magno dalle ore 09:00

Trani - domenica 26 ottobre 2025 8.07
Il 20° incontro regionale delle persone appartenenti alla Vita Consacrata (come religiosi, suore, frati, monaci e membri di istituti secolari) della Puglia si svolgerà da oggi presso la Parrocchia San Magno di Trani, sarà un importante momento di riunione, riflessione e formazione per tutti i consacrati e le consacrate che vivono e operano nella regione.

L'incontro inizierà con l'accoglienza delle ore 09:00, proseguirà secondo il programma pubblicato, e si concluderà alle ore 16:30 con la Celebrazione Eucaristica presieduta dall' Arcivescovo di Trani- Barletta- Bisceglie mons. Leonardo D'Ascenzo. Sono previsti, alle 10:15, gli interventi di don Antonio Ruccia e di Cristina Caricato, alle 15:30, in collegamento streaming, la testimonianza di Sr. Nabila Saleh.
