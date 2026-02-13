L'Arcivescovo D’Ascenzo stasera alla Chiesa degli Angeli Custodi per l'incontro:
L'Arcivescovo D’Ascenzo stasera alla Chiesa degli Angeli Custodi per l'incontro: "La Parola contro l'ombra dei conflitti"
Religioni

L'Arcivescovo D’Ascenzo stasera alla Chiesa degli Angeli Custodi per l'incontro: "La Parola contro l'ombra dei conflitti"

Organizzato dal movimento "Vivere In" il secondo appuntamento della rassegna "Chiavi di lettura": ospite Rosa Siciliano di Mosaico di Pace

Trani - venerdì 13 febbraio 2026 13.00
Parlare di pace è un esercizio nobile, ma praticarla è una sfida che si gioca, prima ancora che sui tavoli diplomatici, nel perimetro stretto delle nostre relazioni quotidiane. La pace non è solo l'assenza di guerra tra nazioni, ma la capacità di disinnescare la sopraffazione nei luoghi di lavoro, nelle famiglie e nei contesti sociali. Praticare la pace significa scegliere la via del dialogo laddove il conflitto interpersonale spingerebbe verso la chiusura. Solo educando lo sguardo alle "piccole paci" quotidiane possiamo sperare di comprendere e sanare le grandi fratture del mondo. È in questa prospettiva di impegno concreto che il Movimento "Vivere In" propone oggi, venerdì 13 febbraio, il secondo appuntamento della rassegna "Chiavi di lettura". L'incontro si terrà alle ore 19.00 presso la Parrocchia "SS. Angeli Custodi" a Trani.

Il Tema: "Dalle parole alla Parola" - Il filo conduttore di questa seconda edizione è una sfida antropologica: passare dalla confusione delle tante parole umane alla profondità della Parola di Dio. Ogni tappa del percorso è costruita su un dualismo tra un'"ombra" della nostra società e la luce della Scrittura. L'appuntamento tranese si confronterà con l'ombra di "Conflitti e sopraffazione". La risposta, o meglio la prospettiva di speranza, è racchiusa nel potente versetto del Salmo 85: "Giustizia e pace si baceranno".

Gli ospiti e il dibattito - A guidare la riflessione saranno due voci di grande rilievo nel panorama ecclesiale e dell'impegno civile:
  • Don Davide Abascià, Parroco dei "SS. Angeli Custodi", che ospita l'iniziativa e ne curerà l'inquadramento pastorale.
  • Rosa Siciliano, Direttrice Editoriale di "Mosaico di pace", la storica rivista di Pax Christi fondata da don Tonino Bello. La sua presenza garantisce un legame diretto con la profezia di pace del vescovo di Molfetta, che insegnava come la pace fosse un "cammino" da percorrere insieme, un passo alla volta.
L'evento sarà impreziosito dall'intervento di S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, a testimonianza dell'importanza di formare coscienze capaci di riconciliazione. L'incontro di stasera non è solo una conferenza, ma un momento per interrogarsi su come abitiamo i nostri conflitti. In un mondo che urla, la Parola invita al silenzio fecondo e al bacio tra giustizia e pace, l'unico in grado di generare un futuro autentico.
  • Arcidiocesi di Trani
Altri contenuti a tema
Don Mario Pellegrino, un nuovo incarico in Brasile che racconta il volto missionario della nostra Chiesa Don Mario Pellegrino, un nuovo incarico in Brasile che racconta il volto missionario della nostra Chiesa Un nuovo servizio pastorale che rinnova il volto missionario della Diocesi di Trani Barletta Bisceglie
L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città Eventi e cultura L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città Completato il restauro monumentale: domenica 8 febbraio l’evento inaugurale tra arte e luce
La Cattedrale di Trani si è illumina per la Vita Consacrata: un «Sì» che si rinnova tra profezia e servizio La Cattedrale di Trani si è illumina per la Vita Consacrata: un «Sì» che si rinnova tra profezia e servizio L’Arcivescovo D’Ascenzo e i religiosi della Diocesi celebrano la "Santità e missione" accanto all'umanità ferita.
Fede e informazione: le Diocesi di Trani e Andria hanno celebrato San Francesco di Sales Fede e informazione: le Diocesi di Trani e Andria hanno celebrato San Francesco di Sales L' Arcivescovo D'Ascenzo: "Custodire voci e volti umani contro il rischio della manipolazione tecnologica dell'I.A"
Quando la fede si fa melodia: in Cattedrale le voci della Diocesi si uniscono nel "Iubilate Deo" Quando la fede si fa melodia: in Cattedrale le voci della Diocesi si uniscono nel "Iubilate Deo" Venerdì 23 gennaio l'incontro dei cori con l'Arcivescovo Leonardo. Musica non come ornamento, ma come via privilegiata per la preghiera e la comunione
Giornalisti in festa, le Diocesi di Trani e Andria celebrano insieme San Francesco di Sales Giornalisti in festa, le Diocesi di Trani e Andria celebrano insieme San Francesco di Sales Sabato 24 gennaio l'incontro a Barletta presso lo Sterpeto: arte e fede con l'Arcivescovo D'Ascenzo
Trani, nuovo corso per la Confraternita di Sant’Anna: Giuseppe Muciaccia eletto Priore Trani, nuovo corso per la Confraternita di Sant’Anna: Giuseppe Muciaccia eletto Priore Definito il Consiglio Direttivo per il prossimo mandato. Unanime riconoscimento per l'uscente Giuseppe Di Tondo, nominato "Confratello di Saggezza"
L’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie chiude il Giubileo: una festa di fede in Cattedrale L’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie chiude il Giubileo: una festa di fede in Cattedrale Mons. D’Ascenzo ha presieduto la solenne celebrazione. Emozione per l’istituzione ad accolito del seminarista Aldo Di Gennaro
Martina Colombari a Trani, soggiorno di relax e gusto per le vie del centro storico
13 febbraio 2026 Martina Colombari a Trani, soggiorno di relax e gusto per le vie del centro storico
Trani, finge di essere il nipote e chiede soldi: arrestato 26enne
13 febbraio 2026 Trani, finge di essere il nipote e chiede soldi: arrestato 26enne
Antonio Loconte eletto all’unanimità presidente della VI Commissione Urbanistica
13 febbraio 2026 Antonio Loconte eletto all’unanimità presidente della VI Commissione Urbanistica
AVIS Trani: un 22 febbraio tra solidarietà e partecipazione
13 febbraio 2026 AVIS Trani: un 22 febbraio tra solidarietà e partecipazione
Amet, nuovi orari di accesso al pubblico per alcuni uffici
13 febbraio 2026 Amet, nuovi orari di accesso al pubblico per alcuni uffici
Polizia Locale: ora a Trani la videosorveglianza è un "Patto di Comunità ", da 23 a oltre 170 telecamere attive
13 febbraio 2026 Polizia Locale: ora a Trani la videosorveglianza è un "Patto di Comunità", da 23 a oltre 170 telecamere attive
Scuole e cantieri infiniti a Trani: Ornella Gelso (FdI) attacca il Comune
13 febbraio 2026 Scuole e cantieri infiniti a Trani: Ornella Gelso (FdI) attacca il Comune
La semifinale d’andata va alla Soccer Trani: San Marco battuto 2-0
12 febbraio 2026 La semifinale d’andata va alla Soccer Trani: San Marco battuto 2-0
D’Addato alza il muro: «Trani ai tranesi, nessuna interferenza esterna su Forza Italia»
12 febbraio 2026 D’Addato alza il muro: «Trani ai tranesi, nessuna interferenza esterna su Forza Italia»
Trani, Marcello Lanotte (FI): "Necessario accelerare su candidato Sindaco, seguirò personalmente il dialogo con gli alleati "
12 febbraio 2026 Trani, Marcello Lanotte (FI):"Necessario accelerare su candidato Sindaco, seguirò personalmente il dialogo con gli alleati"
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.