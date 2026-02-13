Religioni
L'Arcivescovo D’Ascenzo stasera alla Chiesa degli Angeli Custodi per l'incontro: "La Parola contro l'ombra dei conflitti"
Organizzato dal movimento "Vivere In" il secondo appuntamento della rassegna "Chiavi di lettura": ospite Rosa Siciliano di Mosaico di Pace
Trani - venerdì 13 febbraio 2026 13.00
Parlare di pace è un esercizio nobile, ma praticarla è una sfida che si gioca, prima ancora che sui tavoli diplomatici, nel perimetro stretto delle nostre relazioni quotidiane. La pace non è solo l'assenza di guerra tra nazioni, ma la capacità di disinnescare la sopraffazione nei luoghi di lavoro, nelle famiglie e nei contesti sociali. Praticare la pace significa scegliere la via del dialogo laddove il conflitto interpersonale spingerebbe verso la chiusura. Solo educando lo sguardo alle "piccole paci" quotidiane possiamo sperare di comprendere e sanare le grandi fratture del mondo. È in questa prospettiva di impegno concreto che il Movimento "Vivere In" propone oggi, venerdì 13 febbraio, il secondo appuntamento della rassegna "Chiavi di lettura". L'incontro si terrà alle ore 19.00 presso la Parrocchia "SS. Angeli Custodi" a Trani.
Il Tema: "Dalle parole alla Parola" - Il filo conduttore di questa seconda edizione è una sfida antropologica: passare dalla confusione delle tante parole umane alla profondità della Parola di Dio. Ogni tappa del percorso è costruita su un dualismo tra un'"ombra" della nostra società e la luce della Scrittura. L'appuntamento tranese si confronterà con l'ombra di "Conflitti e sopraffazione". La risposta, o meglio la prospettiva di speranza, è racchiusa nel potente versetto del Salmo 85: "Giustizia e pace si baceranno".
Gli ospiti e il dibattito - A guidare la riflessione saranno due voci di grande rilievo nel panorama ecclesiale e dell'impegno civile:
- Don Davide Abascià, Parroco dei "SS. Angeli Custodi", che ospita l'iniziativa e ne curerà l'inquadramento pastorale.
- Rosa Siciliano, Direttrice Editoriale di "Mosaico di pace", la storica rivista di Pax Christi fondata da don Tonino Bello. La sua presenza garantisce un legame diretto con la profezia di pace del vescovo di Molfetta, che insegnava come la pace fosse un "cammino" da percorrere insieme, un passo alla volta.