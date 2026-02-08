don Mario Pellegrino
don Mario Pellegrino
Religioni

Don Mario Pellegrino, un nuovo incarico in Brasile che racconta il volto missionario della nostra Chiesa

Un nuovo servizio pastorale che rinnova il volto missionario della Diocesi di Trani Barletta Bisceglie

Trani - domenica 8 febbraio 2026
La comunicazione diffusa dall'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie annuncia un passaggio significativo nel cammino pastorale di don Mario Pellegrino, sacerdote fidei donum impegnato da anni nella diocesi brasiliana di Pinheiro. Dal 4 febbraio, come lui stesso ha scritto in un messaggio rivolto all'Arcivescovo, ai confratelli e ai fedeli, don Mario ha iniziato il suo servizio nella parrocchia di San Giuseppe, sempre nella città di Pinheiro, dove resterà fino al previsto rientro in Italia a metà del prossimo anno.

Il suo racconto, semplice e diretto, restituisce il senso profondo della missione: un ministero vissuto accanto alle comunità più fragili, alle famiglie dei villaggi, a chi è ricco della presenza di Dio ma povero dei diritti essenziali. In sette anni a Mirinzal, don Mario ha accompagnato la crescita spirituale e sociale della popolazione, lasciando opere concrete come la nuova Chiesa Matrice e una intensa settimana missionaria che ha coinvolto centinaia di laici e diversi sacerdoti.

La notizia del suo trasferimento non è solo un aggiornamento biografico., è un'occasione per riflettere sul significato della missionarietà oggi, dentro e fuori i confini della nostra diocesi trova sintesi in tre punti focali:
1. La missione come presenza nelle periferie: il racconto di don Mario mostra una Chiesa che non teme di abitare le periferie geografiche e umane.
Villaggi isolati, famiglie prive dei diritti fondamentali, malati da visitare casa per casa: è lì che la missione diventa testimonianza concreta.
2. La missione come costruzione di comunità La nuova Chiesa Matrice non è solo un edificio: è un segno di radicamento, un luogo che dà identità e dignità a una comunità, la settimana missionaria, con 350 laici coinvolti, racconta una Chiesa che si muove insieme, che evangelizza camminando.
3. La missione come legame tra Chiese sorelle - Il fidei donum è un dono reciproco: un sacerdote che parte, una diocesi che accoglie, una comunità che sostiene con la preghiera. Il messaggio di don Mario, che chiede di pregare per lui, ricorda che la missione non è mai un'avventura solitaria.

Il nuovo incarico di don Mario arriva in un momento in cui la Chiesa locale è chiamata a vivere con discernimento anche le sfide del territorio, come testimoniano altri contenuti pubblicati sulla stessa pagina dell'Arcidiocesi, tra cui l'invito a prepararsi al voto con responsabilità e coscienza. La missione, allora, non è solo "partire": è anche guardare il proprio territorio con occhi evangelici, riconoscere le fragilità, accompagnare i processi, costruire comunità. Il servizio di don Mario in Brasile diventa così uno specchio che rimanda a noi: una Chiesa che sa donare è una Chiesa che sa anche interrogarsi, crescere, rinnovarsi.

Domenica 8 febbraio, durante la celebrazione eucaristica, don Mario sarà presentato ufficialmente alla nuova comunità di San Giuseppe. Il suo messaggio, colmo di gratitudine e fiducia, è un invito a sentirci parte di una storia più grande: quella di una Chiesa che vive la missione come stile, come responsabilità e come dono. Un abbraccio che attraversa l'oceano, e che unisce due comunità nella stessa fede e nella stessa speranza.

Il post dell' Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie
  • Arcidiocesi di Trani
Altri contenuti a tema
L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città Eventi e cultura L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città Completato il restauro monumentale: domenica 8 febbraio l’evento inaugurale tra arte e luce
La Cattedrale di Trani si è illumina per la Vita Consacrata: un «Sì» che si rinnova tra profezia e servizio La Cattedrale di Trani si è illumina per la Vita Consacrata: un «Sì» che si rinnova tra profezia e servizio L’Arcivescovo D’Ascenzo e i religiosi della Diocesi celebrano la "Santità e missione" accanto all'umanità ferita.
Fede e informazione: le Diocesi di Trani e Andria hanno celebrato San Francesco di Sales Fede e informazione: le Diocesi di Trani e Andria hanno celebrato San Francesco di Sales L' Arcivescovo D'Ascenzo: "Custodire voci e volti umani contro il rischio della manipolazione tecnologica dell'I.A"
Quando la fede si fa melodia: in Cattedrale le voci della Diocesi si uniscono nel "Iubilate Deo" Quando la fede si fa melodia: in Cattedrale le voci della Diocesi si uniscono nel "Iubilate Deo" Venerdì 23 gennaio l'incontro dei cori con l'Arcivescovo Leonardo. Musica non come ornamento, ma come via privilegiata per la preghiera e la comunione
Giornalisti in festa, le Diocesi di Trani e Andria celebrano insieme San Francesco di Sales Giornalisti in festa, le Diocesi di Trani e Andria celebrano insieme San Francesco di Sales Sabato 24 gennaio l'incontro a Barletta presso lo Sterpeto: arte e fede con l'Arcivescovo D'Ascenzo
Trani, nuovo corso per la Confraternita di Sant’Anna: Giuseppe Muciaccia eletto Priore Trani, nuovo corso per la Confraternita di Sant’Anna: Giuseppe Muciaccia eletto Priore Definito il Consiglio Direttivo per il prossimo mandato. Unanime riconoscimento per l'uscente Giuseppe Di Tondo, nominato "Confratello di Saggezza"
L’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie chiude il Giubileo: una festa di fede in Cattedrale L’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie chiude il Giubileo: una festa di fede in Cattedrale Mons. D’Ascenzo ha presieduto la solenne celebrazione. Emozione per l’istituzione ad accolito del seminarista Aldo Di Gennaro
«Una Chiesa che vive tra la gente» il prossimo 28 dicembre la chiusura dell'anno giubilare «Una Chiesa che vive tra la gente» il prossimo 28 dicembre la chiusura dell'anno giubilare L’Arcivescovo D’Ascenzo invita la comunità a proseguire il cammino del Giubileo nello stile della prossimità e della speranza
Dagli equilibrismi per vincere all’equilibrio per governare: la responsabilità che Trani merita
8 febbraio 2026 Dagli equilibrismi per vincere all’equilibrio per governare: la responsabilità che Trani merita
Anche Trani tappa delle attività sportive nella BAT della Corsa di Miguel
8 febbraio 2026 Anche Trani tappa delle attività sportive nella BAT della Corsa di Miguel
Candidato Sindaco a Trani, la smentita di Debora Ciliento: «Nessun incontro per fare nomi»
7 febbraio 2026 Candidato Sindaco a Trani, la smentita di Debora Ciliento: «Nessun incontro per fare nomi»
La piramide alimentare italiana e la nuova proposta americana: due modelli a confronto
7 febbraio 2026 La piramide alimentare italiana e la nuova proposta americana: due modelli a confronto
Passeggio di Colonna a Trani: verso la sostituzione delle staccionate in legno
7 febbraio 2026 Passeggio di Colonna a Trani: verso la sostituzione delle staccionate in legno
La tv e la censura in scena al circolo “Dino Risi” a Trani
7 febbraio 2026 La tv e la censura in scena al circolo “Dino Risi” a Trani
Discarica di Contrada Puro Vecchio, il nodo irrisolto che pesa sul futuro della salute di Trani
7 febbraio 2026 Discarica di Contrada Puro Vecchio, il nodo irrisolto che pesa sul futuro della salute di Trani
Puglia isolata per 72 ore: chiude la stazione di Bari Centrale dal 5 all'8 marzo
7 febbraio 2026 Puglia isolata per 72 ore: chiude la stazione di Bari Centrale dal 5 all'8 marzo
Il Movimento 5 Stelle a Trani per il lavoro dignitoso
7 febbraio 2026 Il Movimento 5 Stelle a Trani per il lavoro dignitoso
Referendum marzo 2026: il Comune di Trani cerca disponibilità per i seggi
7 febbraio 2026 Referendum marzo 2026: il Comune di Trani cerca disponibilità per i seggi
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.