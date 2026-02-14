Religioni
Trani celebra l'Ottavo Centenario di San Francesco: stasera l'abbraccio con l'Arcivescovo D’Ascenzo
Al via il Giubileo Francescano: un anno di grazia tra indulgenza plenaria e riscoperta dei valori del Poverello d'Assisi
Trani - sabato 14 febbraio 2026
In un mondo spesso frammentato e ferito da conflitti, la figura di San Francesco d'Assisi emerge con una modernità dirompente. A ottocento anni dal suo passaggio terreno, il messaggio del Poverello non è un reperto del passato, ma una bussola etica per l'oggi: Francesco ci insegna l'ecologia integrale — quella cura del creato che è inscindibile dalla cura per l'uomo —, la pace costruita sul dialogo e una povertà intesa come libertà dalle sovrastrutture. Celebrare Francesco oggi significa, dunque, rimettere al centro l'essenziale in un'epoca di eccessi.
L'evento di oggi: Sabato 14 Febbraio - Proprio in questo solco di rinnovamento spirituale, la comunità tranese si ritrova stasera, sabato 14 febbraio, per un appuntamento di portata storica. Alle ore 18.00, la chiesa di San Francesco a Trani ospiterà una solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie.
L'occasione segna l'apertura ufficiale del cammino commemorativo verso il 3 ottobre 2026, data che sigillerà gli ottocento anni dalla morte del Santo (1226-2026). Per Francesco, il "transito" non fu una fine, ma il compimento di un amore totale verso Dio e verso i fratelli più piccoli; oggi, la comunità di Trani si mette in cammino per riscoprire quella stessa intensità di fede.
Il dono dell'Indulgenza Plenaria
Il valore dell'appuntamento odierno è accresciuto dalla speciale cornice dell'Anno Giubilare Francescano, indetto da Papa Leone XIV e iniziato lo scorso gennaio. Durante questo tempo di grazia, che si concluderà il 10 gennaio 2027, la Penitenzieria Apostolica ha concesso il dono dell'Indulgenza Plenaria a tutti i fedeli che visiteranno le chiese francescane.
Per ottenere l'indulgenza, i fedeli sono invitati a seguire le consuete disposizioni della Chiesa:
L'evento di oggi: Sabato 14 Febbraio - Proprio in questo solco di rinnovamento spirituale, la comunità tranese si ritrova stasera, sabato 14 febbraio, per un appuntamento di portata storica. Alle ore 18.00, la chiesa di San Francesco a Trani ospiterà una solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie.
L'occasione segna l'apertura ufficiale del cammino commemorativo verso il 3 ottobre 2026, data che sigillerà gli ottocento anni dalla morte del Santo (1226-2026). Per Francesco, il "transito" non fu una fine, ma il compimento di un amore totale verso Dio e verso i fratelli più piccoli; oggi, la comunità di Trani si mette in cammino per riscoprire quella stessa intensità di fede.
Il dono dell'Indulgenza Plenaria
Il valore dell'appuntamento odierno è accresciuto dalla speciale cornice dell'Anno Giubilare Francescano, indetto da Papa Leone XIV e iniziato lo scorso gennaio. Durante questo tempo di grazia, che si concluderà il 10 gennaio 2027, la Penitenzieria Apostolica ha concesso il dono dell'Indulgenza Plenaria a tutti i fedeli che visiteranno le chiese francescane.
Per ottenere l'indulgenza, i fedeli sono invitati a seguire le consuete disposizioni della Chiesa:
- Accostarsi al sacramento della Confessione;
- Ricevere la Santa Comunione;
- Recitare una preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.