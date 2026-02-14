Chiesa San Francesco
Chiesa San Francesco
Religioni

Trani celebra l'Ottavo Centenario di San Francesco: stasera l'abbraccio con l'Arcivescovo D’Ascenzo

Al via il Giubileo Francescano: un anno di grazia tra indulgenza plenaria e riscoperta dei valori del Poverello d'Assisi

Trani - sabato 14 febbraio 2026
In un mondo spesso frammentato e ferito da conflitti, la figura di San Francesco d'Assisi emerge con una modernità dirompente. A ottocento anni dal suo passaggio terreno, il messaggio del Poverello non è un reperto del passato, ma una bussola etica per l'oggi: Francesco ci insegna l'ecologia integrale — quella cura del creato che è inscindibile dalla cura per l'uomo —, la pace costruita sul dialogo e una povertà intesa come libertà dalle sovrastrutture. Celebrare Francesco oggi significa, dunque, rimettere al centro l'essenziale in un'epoca di eccessi.

L'evento di oggi: Sabato 14 Febbraio - Proprio in questo solco di rinnovamento spirituale, la comunità tranese si ritrova stasera, sabato 14 febbraio, per un appuntamento di portata storica. Alle ore 18.00, la chiesa di San Francesco a Trani ospiterà una solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie.
L'occasione segna l'apertura ufficiale del cammino commemorativo verso il 3 ottobre 2026, data che sigillerà gli ottocento anni dalla morte del Santo (1226-2026). Per Francesco, il "transito" non fu una fine, ma il compimento di un amore totale verso Dio e verso i fratelli più piccoli; oggi, la comunità di Trani si mette in cammino per riscoprire quella stessa intensità di fede.
Il dono dell'Indulgenza Plenaria
Il valore dell'appuntamento odierno è accresciuto dalla speciale cornice dell'Anno Giubilare Francescano, indetto da Papa Leone XIV e iniziato lo scorso gennaio. Durante questo tempo di grazia, che si concluderà il 10 gennaio 2027, la Penitenzieria Apostolica ha concesso il dono dell'Indulgenza Plenaria a tutti i fedeli che visiteranno le chiese francescane.
Per ottenere l'indulgenza, i fedeli sono invitati a seguire le consuete disposizioni della Chiesa:
  • Accostarsi al sacramento della Confessione;
  • Ricevere la Santa Comunione;
  • Recitare una preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.
Un invito alla cittadinanza - L'incontro con l'Arcivescovo D'Ascenzo non è solo un atto liturgico riservato ai devoti, ma un invito esteso a tutta la cittadinanza di Trani. Partecipare significa accostarsi a un percorso di riflessione profonda su temi universali, lasciandosi ispirare da un uomo che, otto secoli fa, scelse di farsi "fratello di tutti". La comunità di San Francesco è pronta ad aprire le sue porte: il cammino verso l'ottavo centenario del Transito inizia oggi, nel cuore della nostra città.
  • Arcidiocesi di Trani
Altri contenuti a tema
L'Arcivescovo D’Ascenzo stasera alla Chiesa degli Angeli Custodi per l'incontro: "La Parola contro l'ombra dei conflitti" L'Arcivescovo D’Ascenzo stasera alla Chiesa degli Angeli Custodi per l'incontro: "La Parola contro l'ombra dei conflitti" Organizzato dal movimento "Vivere In" il secondo appuntamento della rassegna "Chiavi di lettura": ospite Rosa Siciliano di Mosaico di Pace
Don Mario Pellegrino, un nuovo incarico in Brasile che racconta il volto missionario della nostra Chiesa Don Mario Pellegrino, un nuovo incarico in Brasile che racconta il volto missionario della nostra Chiesa Un nuovo servizio pastorale che rinnova il volto missionario della Diocesi di Trani Barletta Bisceglie
L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città Eventi e cultura L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città Completato il restauro monumentale: domenica 8 febbraio l’evento inaugurale tra arte e luce
La Cattedrale di Trani si è illumina per la Vita Consacrata: un «Sì» che si rinnova tra profezia e servizio La Cattedrale di Trani si è illumina per la Vita Consacrata: un «Sì» che si rinnova tra profezia e servizio L’Arcivescovo D’Ascenzo e i religiosi della Diocesi celebrano la "Santità e missione" accanto all'umanità ferita.
Fede e informazione: le Diocesi di Trani e Andria hanno celebrato San Francesco di Sales Fede e informazione: le Diocesi di Trani e Andria hanno celebrato San Francesco di Sales L' Arcivescovo D'Ascenzo: "Custodire voci e volti umani contro il rischio della manipolazione tecnologica dell'I.A"
Quando la fede si fa melodia: in Cattedrale le voci della Diocesi si uniscono nel "Iubilate Deo" Quando la fede si fa melodia: in Cattedrale le voci della Diocesi si uniscono nel "Iubilate Deo" Venerdì 23 gennaio l'incontro dei cori con l'Arcivescovo Leonardo. Musica non come ornamento, ma come via privilegiata per la preghiera e la comunione
Giornalisti in festa, le Diocesi di Trani e Andria celebrano insieme San Francesco di Sales Giornalisti in festa, le Diocesi di Trani e Andria celebrano insieme San Francesco di Sales Sabato 24 gennaio l'incontro a Barletta presso lo Sterpeto: arte e fede con l'Arcivescovo D'Ascenzo
Trani, nuovo corso per la Confraternita di Sant’Anna: Giuseppe Muciaccia eletto Priore Trani, nuovo corso per la Confraternita di Sant’Anna: Giuseppe Muciaccia eletto Priore Definito il Consiglio Direttivo per il prossimo mandato. Unanime riconoscimento per l'uscente Giuseppe Di Tondo, nominato "Confratello di Saggezza"
San Valentino al Teatro Mimesis: stasera un rifugio "No-Cliché " tra cinema e nuove amicizie
14 febbraio 2026 San Valentino al Teatro Mimesis: stasera un rifugio "No-Cliché" tra cinema e nuove amicizie
Trani, il mito di Rino Gaetano rivivrà al Polo Museale con Alessio Vassallo
14 febbraio 2026 Trani, il mito di Rino Gaetano rivivrà al Polo Museale con Alessio Vassallo
Rifiuti in Puglia, l'affondo di De Simone: «Decaro annuncia la svolta, ma serve una Commissione d'inchiesta»
14 febbraio 2026 Rifiuti in Puglia, l'affondo di De Simone: «Decaro annuncia la svolta, ma serve una Commissione d'inchiesta»
Trani, Moscelli: “Polemiche del San Marco? Non rispettose, voglio recriminare. Corato? "
13 febbraio 2026 Trani, Moscelli: “Polemiche del San Marco? Non rispettose, voglio recriminare. Corato?"
Il NPSI scuote il centrodestra: «Basta attese, serve un nome unitario per Trani»
13 febbraio 2026 Il NPSI scuote il centrodestra: «Basta attese, serve un nome unitario per Trani»
Caos navette scolastiche a Trani: c’è la svolta. Il nuovo regolamento NCC approderà in Consiglio
13 febbraio 2026 Caos navette scolastiche a Trani: c’è la svolta. Il nuovo regolamento NCC approderà in Consiglio
Martina Colombari a Trani, soggiorno di relax e gusto per le vie del centro storico
13 febbraio 2026 Martina Colombari a Trani, soggiorno di relax e gusto per le vie del centro storico
AVIS Trani: un 22 febbraio tra solidarietà e partecipazione
13 febbraio 2026 AVIS Trani: un 22 febbraio tra solidarietà e partecipazione
Puglia Village, il 2025 della svolta: shopping, turismo e territorio al centro della strategia
13 febbraio 2026 Puglia Village, il 2025 della svolta: shopping, turismo e territorio al centro della strategia
L'Arcivescovo D’Ascenzo stasera alla Chiesa degli Angeli Custodi per l'incontro: "La Parola contro l'ombra dei conflitti "
13 febbraio 2026 L'Arcivescovo D’Ascenzo stasera alla Chiesa degli Angeli Custodi per l'incontro: "La Parola contro l'ombra dei conflitti"
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.