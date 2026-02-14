Trani celebra l'Ottavo Centenario di San Francesco: stasera l'abbraccio con l'Arcivescovo D’Ascenzo

Accostarsi al sacramento della Confessione ;

; Ricevere la Santa Comunione ;

; Recitare una preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.

In un mondo spesso frammentato e ferito da conflitti, la figura diemerge con una modernità dirompente. A ottocento anni dal suo passaggio terreno, il messaggio del Poverello non è un reperto del passato, ma una bussola etica per l'oggi: Francesco ci insegna l'ecologia integrale — quella cura del creato che è inscindibile dalla cura per l'uomo —, la pace costruita sul dialogo e una povertà intesa come libertà dalle sovrastrutture. Celebrare Francesco oggi significa, dunque, rimettere al centro l'essenziale in un'epoca di eccessi.Proprio in questo solco di rinnovamento spirituale, la comunità tranese si ritrova stasera,, per un appuntamento di portata storica. Alle, la chiesa di San Francesco a Trani ospiterà una solennepresieduta da, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie.L'occasione segna l'apertura ufficiale del cammino commemorativo verso il 3 ottobre 2026, data che sigillerà gli ottocento anni dalla morte del Santo (1226-2026). Per Francesco, il "transito" non fu una fine, ma il compimento di un amore totale verso Dio e verso i fratelli più piccoli; oggi, la comunità di Trani si mette in cammino per riscoprire quella stessa intensità di fede.Il valore dell'appuntamento odierno è accresciuto dalla speciale cornice dell', indetto da Papa Leone XIV e iniziato lo scorso gennaio. Durante questo tempo di grazia, che si concluderà il 10 gennaio 2027, la Penitenzieria Apostolica ha concesso il dono dell'a tutti i fedeli che visiteranno le chiese francescane.Per ottenere l'indulgenza, i fedeli sono invitati a seguire le consuete disposizioni della Chiesa:L'incontro con l'Arcivescovo D'Ascenzo non è solo un atto liturgico riservato ai devoti, ma un invito esteso a tutta la cittadinanza di Trani. Partecipare significa accostarsi a un percorso di riflessione profonda su temi universali, lasciandosi ispirare da un uomo che, otto secoli fa, scelse di farsi "fratello di tutti". La comunità di San Francesco è pronta ad aprire le sue porte: il cammino verso l'ottavo centenario del Transito inizia oggi, nel cuore della nostra città.