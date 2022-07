Zampilla la fontana sul piazzale della stazione: ma i turisti sono incuriositi dal parcheggio fantasma

San Francesco, lui almeno, sta al fresco: in piazza XX settembre la fontana al centro della quale campeggia la statura bronzea del Patrono d'Italia ha ripreso finalmente a funzionare e ad allietare l'arrivo in città per chi giunge dai convogli che fanno tappa in stazione.Alcuni turisti, attratti dalle "monumentali" scale con gazebo per l'accesso al fantasma del parcheggio mai aperto, ci hanno chiesto informazioni circa l'eventuale presenza di un parco sotterraneo, magari un orto botanico sperimentale. Non volendo deludere abbiamo risposto con malcelata ironia che di sperimentazioni si tratterebbe, ma i cui risultati verranno comunicati solo...all'esito finale.Per il quale, dunque, soprattutto nella ancora totale assenza di un parcheggio custodito in città, non ci resta che votarci magari proprio a San Francesco: che magari adesso, a mente fresca, potrà illuminarne altre con qualche bella idea di cui c'è tanto bisogno.