Zona a traffico limitato in area portuale: da sabato prossimo si torna agli orari invernali

Zona a traffico limitato in area portuale: da sabato prossimo, 17 settembre, torneranno gli orari "invernali" almeno fino all'1 novembre, con limitazioni alla circolazione di auto e moto solo nei giorni prefestivi e festivi.E' infatti questo il contenuto di una ordinanza dell'Area Polizia Locale, riguardante il tratto compreso fra piazza Tiepolo e piazza Sedile San Marco, che dal giugno scorso vede come disposizione estiva la "chiusura" quotidiana alla circolazione nelle ore serali dalle 20 alle 2.Dal prossimo fine settimana, invece, è prevista la modifica "della zona a traffico limitato in area portuale, tratto compreso tra piazza Tiepolo e piazza Sedile San Marco dal 17 settembre 2022 al 1° novembre 2022 incluso, secondo i seguenti orari: Prefestivi dalle ore 18:00 alle ore 01:00; Festivi dalle ore 10:00 alle ore 24:00".E' autorizzato "il transito ai veicoli di soccorso/emergenza, nonché ai veicoli riservati ai diversamente abili, muniti di regolare contrassegno, i quali dovranno farne comunicazione la Comando di Polizia Locale entro le 24 ore successive, secondo le modalità prescritte sull'apposita segnaletica stradale verticale".