Traffico in tilt nel fine settimana? Il sindaco corre ai ripari

Traffico in tilt nel fine settimana, le soluzioni del sindaco

Corre ai ripari il Comune di Trani dopo il caos veicolare registrato lo scorso fine settimane. L'obiettivo è quello di ridurre quanto più possibile l'ingresso nel centro storico delle auto e favorire quanto più possibile il passeggio pedonale. «Intanto stiamo provvedendo dei blocchi alla circolazione molto più anticipati rispetto a quelle che sono le attuali zone a traffico limitato - ha anticipato il sindaco Amedeo Bottaro alla nostra redazione.«Cercheremo di bloccare gli autoveicoli perché è assolutamente inutile entrare nel centro storico o nell'area portuale, bloccheremo il traffico e lo devieremo verso le zone limitrofe». Il tutto anche in vista di una scarsa disponibilità di parcheggi dopo una certa ora.Ma non solo. L'Amministrazione Bottaro sta lavorando ad un piano a lungo termine e valido per tutta l'estate. «Stiamo lavorando ad una soluzione per l'estate prevedendo delle navette, individuando delle aree a parcheggio in maniera tale di non far entrare le auto nelle zone storiche».