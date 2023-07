Semaforo di via don Sturzo non funzionante da due mesi: e il giorno del mercato è caos

Il semaforo ubicato all'incrocio tra via Pozzopiano e via Don Luigi Sturzo non funziona da due mesi e ogni giorno nelle ore di punta la situazione è a dir poco complicata; ovviamente il martedì la situazione si complica non per il mercato in sé ma per il fatto che molti residenti dell'area che va oltre il semaforo sono costretti a attraversare quell'incrocio per prendere l'imbocco per la 16 bis o per altre zone di Trani. "Io onestamente non so se quel semaforo non funzioni solo di martedì: so soltanto che a causa del mercato settimanale sono costretto per andare al lavoro a attraversare l'incrocio tra via di Don Luigi Sturzo e so anche che ormai sono rassegnato a uscire venti minuti prima di casa perché l'ingorgo che si crea è veramente inaccettabile. Oggi non so neanche quanto ho impiegato per arrivare all'entrata della 16 bis, perché non solo in prossimità dell'incrocio si andava a passo d'uomo ma anche bisognava stare attenti a chi cerca di infilarsi per poter uscire da quella situazione".Ovviamente la situazione è quella di anarchia totale del traffico: questa è solo una delle tante testimonianze giunteci in redazione da cittadini a dir poco sfiancati da ciò che si crea a Pozzo Piano intorno a uno snodo nevralgico come quello del succitato incrocio.Un "far west" di auto nel quale chi riesce a "buttarsi" prima, senza rispettare precedenze, ma semplicemente per una questione di premura nell'andare al lavoro, riesce a recuperare alla fine solo qualche secondo, quando invece ci dovrebbe essere l'affidamento su una gestione del traffico regolata da un semaforo che consentirebbe, anche nei giorni del mercato, una circolazione abbastanza tranquilla.Quello che dispiace è sottolineare ancora una volta la non disponibilità di alcuni esponenti del servizio di polizia locale che al contrario si trasforma in aggressività e maleducazione: "Ho chiesto aiuto a una vigilessa - questa è un'altra testimonianza - proprio il primo giorno in cui il semaforo non funzionava e si è creato un caos inenarrabile e ho suggerito di chiedere se potesse essere possibile, invece di essere in tre a fare attraversare la strada alle signore da una parte all'altra del mercato, di dividersi in modo che almeno una di loro venisse a dirigere il traffico al semaforo: ho avuto una risposta che dire scostumata è dire poco: "Se vuole si rivolga al comando e non rompa le p..." I vigili dovrebbero essere nostri alleati invece si manifestano sempre più come i nostri nemici, pronti non solo a multare, ma addirittura a non venire incontro a situazioni, evidentemente, e in particolare come avviene il martedì mattina da due mesi, di grande difficoltà".La foto è stata gentilmente concessa da un altro cittadino, Enzo De Gennaro, che in un post su Facebook si pone lo stesso interrogativo: "Me lo dovete spiegare, perché io proprio non ci arrivo punto nemmeno se mi metto in punta di piedi. Premessa: i semafori sono stati inventati per controllare il flusso del traffico in corrispondenza di incroci particolarmente frequentati. Perché allora, quando c'è il mercato settimanale il traffico in zona Pozzo Piano aumenta, i semafori del quartiere vengono disattivati? il risultato lo vedete in foto."