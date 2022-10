Camion perde il carico sulla Ss16, traffico in tilt

Traffico in tilt sulla Ss16 bis in direzione nord, all'altezza dell'uscita aeroporto Palese, a causa di un camion che ha perso il suo carico, con materiale che ha invaso le corsie di marcia.Sul posto personale Anas per la bonifica e la polizia locale.Si consiglia, per chi é diretto in direzione nord, di prendere l'uscita di Palese e percorrere la via nazionale fino a Santo Spirito