Bottaro e quell'indennità di fine mandato pari a 24mila euro

La brutta notizia tranese pubblica si commenta da sola. Il Sindaco Bottaro, grazie ad un'apposita variazione di bilancio, ha potuto ottenere un'indennità di fine mandato (per i 5 anni precedenti) pari ad euro 24.000. Non ci sono parole! Dov'è la maggioranza che vuole il bene comune tranese? Dov'è l'opposizione che ha il compito di controllare? Tutti missionari "a pagamento" al servizio dei "soldi comuni"? Come stanno i conti della nostra città? E' così florido il bilancio del nostro Comune da permettersi anche questi extra? E... la delibera chi l'ha approvata? Gli amici, i consiglieri dipendenti del sindaco... oppure i rappresentanti del popolo? E i tranesi sostenitori di coloro che hanno vinto cosa dicono? E la minoranza vecchia e nuova .. cosa fa? Vergogna! Non ci sono parole! Povera città di Trani, Atene delle Puglie, città del diritto e degli Statuti Marittimi, Perla dell'Adriatico.



- Mauro Spallucci