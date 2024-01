A Trani la finale del Campionato Italiano Under 16 di Padel

Domani si svolgerà la Finale del Campionato Nazionale a Squadre Under 16 di Padel: a scontrarsi Dorado e Star Padel.«Abbiamo una grande occasione: possiamo diventare Campioni d'Italia! Ma per raggiungere questo traguardo, abbiamo bisogno del vostro incoraggiamento e supporto. Gli incontri iniziano alle 9:00. In caso di parità, ci sarà un emozionante doppio di spareggio». I ragazzi che scenderanno in campo sono: • Antonio Veneziani • Enzo Vista • Ruben Rosati • Luca Agostinacchio.«Contiamo su di voi per tifare e supportare la squadra. Non mancate, vi aspettiamo numerosi!».