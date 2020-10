Ancora medaglie per gli atleti dell'Asd Skating Trani

11 foto Asd Skating Trani

Si è concluso domenica scorsa il primo trofeo nazionale Apulia "Memorial Nicola Caló". Grande successo per la Skating Trani che è riuscita ad ottenere ottimi risultati e a portare i suoi atleti sul gradino più alto del podio. Sulla pista del palaflorio di Bari hanno gareggiato piccoli e grandi atleti, provenienti da diverse regioni italiane come la Campania, la Puglia, l'Abruzzo, l'Umbria, le Marche e il Lazio. Il trofeo nazionale è stato un'ottima occasione per poter sperimentare il nuovo sistema di punteggio Rollart e per portare in Puglia i grandi nomi del pattinaggio artistico. Infatti, erano presenti il campione del mondo in carica Luca Lucaroni e gli allenatori più importanti nel panorama nazionale del pattinaggio, con una carriera meravigliosa da campioni alle spalle, come Alessandro Bontempi, Luca d'Alisera, Alessandro Spigai, Daniele Tessaro e Massimo Giraldi.Un'importante competizione per gli atleti della Skating Trani che sono riusciti a portare a casa numerose medaglie: 1 posto dell'atleta Eleonora di Gennaro e il 5 posto di Miriana Cuna nella cat. Federale Esordienti B femminile, 3 posto di Simone Mastrapasqua nella cat. Federale Esordienti A maschile.Non sono stati gli unici atleti della Skating Trani a gareggiare ma nelle due settimane precedenti, a Giovinazzo, si è svolta la prima fase "Piccole Orme" del trofeo nazionale Apulia e anche qui la società tranese si è contraddistinta nelle diverse categorie:1 posto per Niccolò Molfetta, 2 posto per Mattia Molfetta, 1 posto per Ylenia Pappalettera, 2 posto per Claudia Caputo, 1 posto per Teresanna Addario, 1 posto per Martina Ragno, 2 posto per Francesca Ameruoso, 3 posto per Cecilia Assi, 1 posto per Giusy Paradiso, 1 posto per Adriana D'Ercole, 3 posto per Asia Landriscina, 1 posto per Cristina Maldera, 2 posto per Maria Pischetola, 4 posto per Karol Mastrapasqua, 3 posto per Gaia Testini, 3 posto per Gloria Giannella, 4 posto per Roberta Mastropierro, 4 posto per Marina di gennaro, 3 posto per Sofia Landriccia, e 2 posto per Alice Scuto.Inizia benissimo il nuovo anno sportivo per gli atleti tranesi che sono ritornati in pista dopo tanti mesi di pausa a causa della pandemia che ha fermato tutto il mondo dello sport. La Skating Trani è ormai presente nella nostra città da più di trent'anni per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al pattinaggio artistico a rotelle e praticare tutte le specialità: singolo (maschile e femminile), coppia artistico e pattinaggio spettacolo. Gli atleti sono seguiti da un team di allenatori federali di 3 livello:Marisa Mancini,Jolanda Modugno, Raffaele Renda e Valentino Petruzzelli con la supervisione esclusiva degli ex atleti azzurri e coach Fisr Alessandro Bontempi e Marianna Clissa. Una squadra vincente che Marisa Mancini ha creato per garantire sempre il meglio per i suoi atleti. Un team di grandi allenatori, professionalità e divertimento caratterizzano la Skating Trani che è sempre pronta ad accogliere tutti coloro che vogliono iniziare a pattinare."