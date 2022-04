Ancora uno strepitoso successo per le ragazze della Apulia

Vittoria importante e larga per l'Apulia Trani che domenica pomeriggio ha espugnato il campo della Rever Roma con un bel 0-6. Nel primo tempo è show biancoazzurro con tre reti di Rus e una di Chiper e Colesnicenco che consegnano lo 0-5 all'intervallo. Nel finale di gara ancora bomber Rus firmerà lo 0-6. Successo che permette alle tranesi di restare in vetta assieme al Chieti Calcio Femminile.Primo tempo praticamente a senso unico con l'Apulia Trani che dopo neanche dieci minuti fa le prove generali del vantaggio con Rus che da sola in area sfiora il vantaggio, vantaggio che arriverà al 12' con il bomber della nazionale rumena. Sullo 0-1 l'Apulia Trani si scatena e al 23' arriva ancora la marcatura di Rus. Passano due giri di lancette e Claudia Chiper dopo una bella azione personale chiude la gara calando il tris. La prima frazione, però, non è per niente finita con il poker di Colesnicenco che calcia con gran precisione da fuori area. Al 39' Rus fa tripletta e le tranesi vanno negli spogliatoi sul punteggio di 0-5.Nella ripresa succede ben poco con le tranesi che controllano il largo vantaggio e con la neo entrata Di Bari che compie due ottime parate. All'ultimo minuto c'è tempo per il sesto gol di bomber Rus che batte il portiere romano con un tiro di potenza. Il match termina 0-6 per le biancoazzurre.