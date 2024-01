Promozione, inizia la 18 giornata: Cdt ospita l’Acquaviva, la Soccer visita il Cosmano Sport. L’Apulia a Salerno

Il Città di Trani ospita allo stadio 'San Ferdinando Re' di San Ferdinando l'Atletico Acquaviva, squadra che rincorre il primo posto in classifica occupato dal Capurso e cerca la quarta vittoria consecutiva ma soprattutto il quattordicesimo risultato utile seguente. La società tranese proverà a guadagnare punti fondamentali nella rincorsa ai playout. Infatti, i ragazzi di mister Luzzi sono ancorati all'ultimo posto della classifica nonostante la ricca campagna acquisti del mercato di dicembre che, per ora, non ha portato ai risultati sperati. Calcio d'inizio programmato domenica 28 gennaio alle ore 11:00. Biglietti: uomini 5€, donne e u18 gratis.La Soccer Trani invece farà visita al Cosmano Sport allo stadio comunale 'ex campo FIGC' di Foggia. Si prospetta una partita ostica per i ragazzi di mister Mascia, dal momento che i foggiani, nel loro cammino fin qui, hanno fermato squadre del calibro di Lucera e Capurso. La Soccer ha bisogno di vincere, come dichiarato dallo stesso mister, e per farlo avrà bisogno di tutto il supporto possibile. Una vittoria domani significherebbe consolidarsi in alta zona playoff con la speranza di poter arrivare più in alto possibile. Calcio d'inizio programmato domenica 28 gennaio alle ore 15:00. L'ingresso sarà gratuito per tutti colore che vorranno assistere al match.In programma anche il match dell'Apulia Trani. La società femminile sarà impegnata in trasferta in un incontro fondamentale per la salvezza contro la Salernitana. Le ragazze di mister Preziosa arrivano dal prezioso successo della scorsa settimana contro il Grifone Gialloverde, che ha permesso di vivere serenamente la settimana che porta ad un ulteriore scontro diretto di domani. Calcio d'inizio ore 14:30 allo stadio 'Volpe' di Salerno.