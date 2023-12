Atletica Tommaso Assi, Trani sarà tappa dei Campionati italiani di Triathlon

Non si sono ancora spente le emozioni per la vittoria della 'ASD Tommaso Assi & Triathlon Team' del Corripuglia (campionato regionale di 18 tappe di corsa su strada) per 10 anni consecutivi che è giunto nelle mani del presidente dell'associazione sportiva tranese Giovanni Assi un altro importante riconoscimento. In occasione della "Gran festa dello sport 2023 Triathlon, svoltasi sabato scorso a Bitonto, infatti, alla 'Tommaso Assi' è stato conferito, alla presenza del sindaco della città Francesco Paolo Ricci, del presidente nazionale Fitri (Federazione Italiana Triathlon) Riccardo Giubilei e del presidente regionale Antonio Tondi, un premio per la squadra del Triathlon che nel 2023 ha dato lustro alla città di Trani con la quinta edizione della Trani Triathlon sprint, gara organizzata dalla società sportiva tranese, facendo convergere nel co-capoluogo della sesta provincia 500 atleti provenienti da ogni parte d'Italia.«Quando in sala - commenta il presidente ASD Tommaso Assi Giovanni Assi - nell'elegante Teatro Traetta, davanti alle istituzioni politiche e sportive, è stato proiettato un video della nostra magnifica Trani durante la gara della Trani Triathlon Sprint 2023, mi sono inorgoglito. Ho rivissuto quei momenti. Sono fiero della società sportiva che rappresento che proprio quest'anno ha tagliato il traguardo dei 40 anni assieme a quello di tanti successi in campo sportivo e sociale, pertanto, il mio primo pensiero va a tutto il consiglio direttivo dell'associazione sportiva, agli instancabili Giampiero Angelilli e Paolo Manno, responsabili del Triathlon Team, e a tutta la grande famiglia della ASD Tommaso Assi».Ancora un riconoscimento, dunque, per quella che è sicuramente la società sportiva fiore all'occhiello della città in Italia e che qualche mese fa ha ricevuto dal CONI la Stella di Bronzo al Merito Sportivo. Nell'occasione, il presidente nazionale della Fitri Giubilei ha annunciato una grande notizia: l'assegnazione proprio alla città di Trani dei campionati nazionali di Triathlon. La cittadina adriatica, pertanto, dopo essere stata scelta nel 2019 come sede dei campionati nazionali di Atletica Leggera, sarà tappa (sono solo 4 le città italiane selezionate) dei campionati italiani di Triathlon, sempre nel nome della Tommaso Assi.