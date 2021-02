Calcio femminile, Apulia Trani: domenica sfida al Sant'Egidio con un nuovo acquisto

Decima giornata di campionato, serie C nazionale femminile, L'Apulia Trani torna a giocare in casa al Comunale dopo quasi un mese dall'ultima gara disputata tra le mura amiche. Nel frattempo sono arrivate due importanti vittorie consecutive, con Pescara e Monreale, entrambe in trasferta. Questo fine settimana arriva a far visita alla formazione guidata da mister Mannatrizio il Sant'Egidio femminile, squadra campana e come tutte le squadre campane assolutamente da non sottovalutare.Mannatrizio dovrà fare a meno di due pedine importanti, Ivana Cottino in difesa e Silvia Cagiano a centrocampo, la prima assente per squalifica, la seconda ancora infortunata. Arriva invece la prima convocazione per il neo-acquisto portoghese Jessica Baiao Simao che tuttavia non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e difficilmente partirà da titolare.Intanto, con la proroga della scadenza dei termini per il calciomercato l'Apulia Trani sta approfittando ancora per puntellare la squadra e programmare la prossima stagione. In quest'ottica la Società a messo a segno un altro colpo con l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive della calciatrice portoghese Rafaela Teixeira Dias Pereira. Rafaela, classe 1997, nata a Oporto, è un esterno versatile.Dotata di una buona velocità e tecnica individuale, è in grado di occupare entrambe le corsie, sia come terzino e sia come ala. Principalmente mancina naturale, ha una chiara propensione offensiva e un'ottima conclusione dalla lunga distanza. Predilige agire a tutta fascia e ha una spiccata dote di leadership nelle sue corde. Cresciuta nell'Escola Desportiva e Cultural de Gondomar, club dell'omonima città situata proprio nel distretto di Oporto, ha iniziato a praticare il calcio a cinque, fino a quando non è giunta l'opportunità di entrare a far parte dello Sport Comércio e Salgueiros Feminino, prima, e del settore giovanile dell'Associação Desportiva e Recreativa da Pasteleira, poi.A Rua João de Barros vi è rimasta una stagione, 2012/2013, così come al Valadares Gaia Futebol Clube Feminino, nella successiva, dove ha disputato due annate da sotto età nelle formazioni Under 19 di entrambe le compagini e debuttato in Prima Squadra, con tre apparizioni totali e altrettanti goal, nel Campeonato Nacional de Promoção Feminino, fino al 2017. Al termine, e in mezzo, ad esse, si è accasata al Boavista Futebol Clube Feminino, facendo da spola tra Under 18 e Under 19, prima di fare rientro a Vila Nova de Gaia, per l'appunto. Dal 2017 al 2019, Rafaela ha colto la grande opportunità di misurarsi con lo Sporting Clube de Braga Feminino, dove ha raccolto quattordici gettoni e realizzato una rete, con la seconda squadra delle "Bracarenses", nel campionato cadetto lusitano.La scorsa stagione, prima dell'interruzione forzata delle varie manifestazioni sportive del Paese, da parte della Federação Portuguesa de Futebol, dovuta alle note vicende inerenti l'emergenza legata al COVID-19, Rafaela ha contribuito in maniera determinante alla promozione in Liga BPI del Gil Vicente Futebol Clube Feminino, con quattordici presenze e tre realizzazioni nel torneo, oltre ad altre tre in Taça de Portugal Feminina de Futebol. Un accesso nella massima divisone calcistica femminile portoghese che, tuttavia, Rafaela avrebbe conquistato allo stesso modo, in quanto, nella stagione attuale, si è misurata con il Grupo Desportivo Cultural A-dos-Francos Feminino dove, finora, era scesa in campo undici volte, ultima delle quali lo scorso sabato, in occasione della sconfitta per 3-1 contro l'Amora Futebol Clube Feminino, al Parque Do Serrado.Ora, Rafaela, si appresta a vivere una nuova avventura calcistica, dove si misurerà per la prima volta al di fuori del suo territorio, in un club che ha deciso di puntarci fortemente, consapevoli delle sue enormi potenzialità e di qualità tecnico - tattiche, in campo, e umane, fuori, che sposano a pieno le ambizioni e gli obiettivi da raggiungere di entrambe le parti, e consci che lei potrà aumentare ancor di più il suo valore e consolidarsi definitivamente.