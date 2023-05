Calcio, il Trani torna a casa!

Una notizia che farà piacere a tifosi e non e che sancisce, il ritorno del calcio tranese, a distanza di cinque anni dalla finale nazionale persa a Firenze in Coppa Italia Dilettanti: l'Asd Soccer Trani comunica in via ufficiale l'acquisizione del titolo sportivo della Vigor Trani Calcio, avvenuta in data odierna.Negli ultimi cinque anni la società era guidata da Mauro Lanza, molfettese. Ora invece a dirigerla ci sarà un tranese, Gianni di Leo (persona diversa da Gianni Di Leo della Città di Trani), già alla guida della scuola calcistica Soccer.Ulteriori dettagli saranno forniti sabato 6 maggio al Jax'ò, in via Statuti Marittimi nel corso di una conferenza fissata alle ore 17.