Calcio, Luca Pasquadibisceglie premiato con il "Primo Premio Adise Puglia" per meriti sportivi

Nella giornata del 5 febbraio, presso la Fiera del Levante a Bari, il tranese Luca Pasquadibisceglie ha ricevuto il '1 premio Adise Puglia', consegnatogli per meriti sportivi durante la stagione 22/23. Hanno ricevuto il premio coloro i quali hanno sostenuto l'esame abilitativo nel febbraio del 2023 e che quindi si sono particolarmente distinti per bravura, passione e merito. Attualmente Luca è il direttore sportivo della Soccer Trani, società militante nel campionato di Promozione Pugliese: proprio la stessa Soccer ha ricevuto, sempre durante la stessa cerimonia, ovvero il meeting tra Associazioni Sportive Dilettantistiche organizzato dalla LND, il premio per essersi laureata campione del campionato di Terza Categoria Pugliese 22/23, prima di fare il balzo in avanti nel campionato di Promozione. Durante questo incontro si sono discussi punti molto importanti per lo sport dilettantistico e non solo: all'ordine del giorno si è parlato a lungo delle numerose novità introdotte dalla riforma dello Sport, attualmente in atto e che punta, giorno dopo giorno, a migliorarsi sempre di più. Ribadiamo ancora una volta l'impegno promosso da Luca Pasquadibisceglie e staff, per aver creato una società di assoluto valore e rispetto che alla lunga, potrà dire la sua. L'augurio è che il nostro concittadino e la stessa società possano togliersi molte altre soddisfazioni dal punto di vista prima di tutto sportivo ma anche personale.