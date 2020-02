Campionati italiani Allievi Indoor di atletica, i tranesi Di Martino e Gadaleta accedono alle finali

Grandi prestazioni per gli atleti tranesi Enrico Di Martino e Dalila Teresa Gadaleta, tesserati A.S.D. Athletic Academy Bari e allenati dal tecnico nazionale Tonino Ferro ai Campionati Italiani Allievi Indoor svoltisi lo scorso weekend al Palaindoor di Ancona. Sabato 15 febbraio nel corso delle batterie, i due atleti hanno, con autorità, conquistato (unici provenienti dal sud d'Italia) l'accesso alle finali dei 400m, dando prova di carattere, preparazione e di grande passione per questa disciplina sportiva.Domenica hanno poi confermato le posizioni nel corso di due finali molto combattute e di altissimo livello tecnico. Più specificamente Enrico Di Martino (che in batteria ha migliorato il suo personale fermando il cronometro sui 50.94) ha conquistato caparbiamente il terzo posto, e quindi la medaglia di bronzo (con il tempo di 51.08), mentre Dalila Teresa Gadaleta (che in batteria aveva fatto registrare il tempo di 59.04) ha conquistato il quinto posto (uguagliando il suo personale indoor con l'ottimo crono di 58.90 in finale).Trattasi indubbiamente di risultati di grande valore, frutto di enormi sforzi sostenuti da parte dei ragazzi, da parte del tecnico che li segue da anni, e anche da parte delle famiglie, attesa la totale assenza in città di strutture sportive e la necessità di spostarsi quotidianamente a Bisceglie per gli allenamenti.